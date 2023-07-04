Так, лише за минулу добу наші воїни знищили ще 770 окупантів. Тож Росія вже втратила в повномасштабній війні 231 030 своїх бійців.

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Скільки російської техніки знищили в Україні

Танків – 4059 (+2),

бойових броньованих машин – 7908 (+9),

артилерійських систем – 4252 (+32),

РСЗВ – 647 (+6),

засоби ППО – 394 (+3),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 309 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),

крилатих ракет – 1264 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9),

спеціальної техніки – 590 (+0).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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