Так, лише за минулу добу наші воїни знищили ще 770 окупантів. Тож Росія вже втратила в повномасштабній війні 231 030 своїх бійців.
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Скільки російської техніки знищили в Україні
- Танків – 4059 (+2),
- бойових броньованих машин – 7908 (+9),
- артилерійських систем – 4252 (+32),
- РСЗВ – 647 (+6),
- засоби ППО – 394 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 309 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),
- крилатих ракет – 1264 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9),
- спеціальної техніки – 590 (+0).
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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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Агресор зазнає величезних втрат на Таврійському напрямку
- Командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що Сили оборони продовжують просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань.
- За цей проміжок часу втрати ворога на Таврійському напрямку вбитими та пораненими склали майже три роти.
- Також наші бійці знищили 34 одиниці військової техніки противника, зокрема: вертоліт Ка-52, 4 танки, 3 ББМ, 2 гармати Д-30, БМ-21 "Град", 2 БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", 2 гаубиці "Мста-Б" та автомобільну техніку.
- Окрім того, знищили 12 складів російських боєприпасів.