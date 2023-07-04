Так, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 770 оккупантов. Россия уже потеряла в полномасштабной войне 231 030 своих бойцов.

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Сколько российской техники уничтожили в Украине

  • Танков – 4059 (+2),
  • боевых бронированных машин – 7908 (+9),
  • артиллерийских систем – 4252 (+32),
  • РСЗО – 647 (+6),
  • средств ПВО – 394 (+3),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29),
  • крылатых ракет – 1264 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9),
  • специальной техники – 590 (+0).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

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Агрессор несет огромные потери на Таврическом направлении

  • Командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что Силы обороны продолжают продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.
  • За этот промежуток времени потери врага на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили почти три роты.
  • Также наши бойцы уничтожили 34 единицы военной техники противника, в частности: вертолет Ка-52, 4 танка, 3 ББМ, 2 пушки Д-30, БМ-21 "Град", 2 БПЛА "Supercam", БпЛА "Zala", пушку 2А36" Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильную технику.
  • Кроме того, уничтожили 12 складов российских боеприпасов.