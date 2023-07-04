Так, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 770 оккупантов. Россия уже потеряла в полномасштабной войне 231 030 своих бойцов.
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Сколько российской техники уничтожили в Украине
- Танков – 4059 (+2),
- боевых бронированных машин – 7908 (+9),
- артиллерийских систем – 4252 (+32),
- РСЗО – 647 (+6),
- средств ПВО – 394 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29),
- крылатых ракет – 1264 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9),
- специальной техники – 590 (+0).
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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
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Агрессор несет огромные потери на Таврическом направлении
- Командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что Силы обороны продолжают продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.
- За этот промежуток времени потери врага на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили почти три роты.
- Также наши бойцы уничтожили 34 единицы военной техники противника, в частности: вертолет Ка-52, 4 танка, 3 ББМ, 2 пушки Д-30, БМ-21 "Град", 2 БПЛА "Supercam", БпЛА "Zala", пушку 2А36" Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильную технику.
- Кроме того, уничтожили 12 складов российских боеприпасов.