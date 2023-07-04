Так, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 770 оккупантов. Россия уже потеряла в полномасштабной войне 231 030 своих бойцов.

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Сколько российской техники уничтожили в Украине

Танков – 4059 (+2),

боевых бронированных машин – 7908 (+9),

артиллерийских систем – 4252 (+32),

РСЗО – 647 (+6),

средств ПВО – 394 (+3),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 309 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29),

крылатых ракет – 1264 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9),

специальной техники – 590 (+0).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

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