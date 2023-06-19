Сначала об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов. А впоследствии эту информацию в комментарии 24 Канала подтвердили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

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В Запорожской области освободили Пятихатки

На Таврическом направлении ВСУ выполнили более 10 тысяч огневых задач. В ходе наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 июня подтвердила в эфире телемарафона, что ВСУ освободили город Пятихатки в Запорожской области. Таким образом, на Юге уволили уже 8 населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожево,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное,

Пятихатки.

Маляр объяснила, что освободить указанные населенные пункты удалось после двух недель успешных наступательных операций ВСУ.

В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 километров. Освобожденная на Юге площадь составляет 113 квадратных километров,

– сообщила Маляр.

Оккупанты отступают

Захватчики жалуются, что ВСУ удалось взять село под оперативный контроль. Такие успешные наступательные действия наших воинов позволят расширить плацдарм и начать продвижение в Васильевку.

Где расположена деревня Пятихатки: смотрите карту

Интересно, что представители оккупационных властей Запорожской области признают, что Вооруженные силы Украины заняли село Пятихатки. В то же время российское Минобороны в своей свежей сводке утверждает, что атаку на деревню удалось отбить.

Как отмечает военный обозреватель The Guardian Дэн Сабба, Пятихатки стали первой деревней, которую освободили украинские войска почти через неделю. Это, по его мнению, значительный признак очевидной эскалации украинского контрнаступления почти на прямом направлении в Крым. В то же время, отмечает обозреватель, это и район, где российские оборонные позиции, пожалуй, самые мощные.

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