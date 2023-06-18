С начала полномасштабной войны российская армия уже потеряла 219 820 человек. К тому же наши воины уничтожили около 29 тысяч единиц разной вражеской техники.
Обратите внимание Увеличилось количество камазов, которые вывозят трупы: у россиян оригинальный метод лечения
Потери оккупантов в войне против Украины
- Личного состава – 219 820 (+650),
- танков – 3984 (+7),
- боевых бронированных машин – 7729 (+23),
- артиллерийских систем – 3847 (+13),
- РСЗО – 610 (+1),
- средств ПВО – 364 (+0),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 304 (+2),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
- крылатых ракет – 1211 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),
- специальной техники – 522 (+2).
Читайте также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
Украинские защитники уничтожили еще два "Аллигатора" и 12 дронов
Утром 18 июня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что за минувшие сутки и начало текущих наши воины уничтожили два российских ударных вертолета Ка-52. Кроме того, сбили 4 иранских дрона-камикадзе "Shahed-136/131", один "Ланцет". Также уничтожили 7 вражеских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и "Supercam".