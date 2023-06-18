Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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За сутки – почти 2 тысячи огневых задач
По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", только за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1829 огневых задач. И все это произошло на Таврическом направлении.
В результате потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Однако кроме этого оккупанты понесли большие потери и в технике. Воинам Украины удалось уничтожить и повредить 77 единиц военной техники противника. Речь, в частности, о:
- вертолете Ка-52,
- 24 танках,
- 12 единицах БМП,
- 5 ББМ,
- 3 МТЛБ,
- 2 БТР,
- 2 БПЛА "Орлан-10",
- БПЛА "Zala",
- противотанковом ракетном комплексе "Штурм-С".
Более того, благодаря точной работе ВСУ на этом направлении было также уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян.
Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага,
– подчеркнул Александр Тарнавский.
Также он поделился свежим видео сокрушительной работы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
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