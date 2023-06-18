Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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За сутки – почти 2 тысячи огневых задач

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", только за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1829 огневых задач. И все это произошло на Таврическом направлении.

В результате потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Однако кроме этого оккупанты понесли большие потери и в технике. Воинам Украины удалось уничтожить и повредить 77 единиц военной техники противника. Речь, в частности, о:

вертолете Ка-52,

24 танках,

12 единицах БМП,

5 ББМ,

3 МТЛБ,

2 БТР,

2 БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Zala",

противотанковом ракетном комплексе "Штурм-С".

Более того, благодаря точной работе ВСУ на этом направлении было также уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян.

Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага,

– подчеркнул Александр Тарнавский.

Также он поделился свежим видео сокрушительной работы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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