Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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За добу – майже 2 тисячі вогневих завдань
За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", лише за останню добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1829 вогневих завдань. І все це відбулося на Таврійському напрямку.
У результаті втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти. Однак окрім цього окупанти зазнали великих втрат і в техніці. Так, воїнам України вдалося знищити та пошкодити 77 одиниць військової техніки противника. Мовиться, зокрема, про:
- вертоліт Ка-52,
- 24 танки,
- 12 одиниць БМП,
- 5 ББМ,
- 3 МТЛБ,
- 2 БТР,
- 2 БпЛА "Орлан-10",
- БпЛА "Zala",
- протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".
Ба більше, завдяки влучній роботі ЗСУ на цьому напрямку було також знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.
Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога,
– підкреслив Олександр Тарнавський.
Також він поділився свіжим відео нищівної роботи 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
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