Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За добу – майже 2 тисячі вогневих завдань

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", лише за останню добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1829 вогневих завдань. І все це відбулося на Таврійському напрямку.

У результаті втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти. Однак окрім цього окупанти зазнали великих втрат і в техніці. Так, воїнам України вдалося знищити та пошкодити 77 одиниць військової техніки противника. Мовиться, зокрема, про:

вертоліт Ка-52,

24 танки,

12 одиниць БМП,

5 ББМ,

3 МТЛБ,

2 БТР,

2 БпЛА "Орлан-10",

БпЛА "Zala",

протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Ба більше, завдяки влучній роботі ЗСУ на цьому напрямку було також знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога,

– підкреслив Олександр Тарнавський.

Також він поділився свіжим відео нищівної роботи 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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