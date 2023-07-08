Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, российский диктатор пытается использовать советскую пиар-технологию для отбеливания своей репутации.

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Зачем Путин разыгрывает "детскую карту"

Любовь русского диктатора к эксцентричному поведению с детьми известна уже давно. Подобный инцидент был еще в 2006 году, когда Путин внезапно поцеловал мальчика в живот.

Также ходят слухи, что диктатор любит наблюдать за выпускными вечерами со своей яхты. И наконец, где-то в том же возрасте, что и выпускники, была Алина Кабаева, когда она познакомилась с Путиным.

"Поцелуй Путина в Дагестане – не случайность. Мне близко наблюдение Шейтельмана по этому поводу: Международный уголовный суд открыл дело на Путина именно за похищение детей из Украины", – отметил Тизенгаузен.

Скорее всего, пиар-технологи Путина просто наследуют советской пропаганде. Они пытаются создать образ вождя, который является любимцем детей и отнюдь не преступником.

Обратите внимание! История с целованием дагестанской девочки получила свое продолжение в пропаганде Кремля. Вскоре после инцидента пиарщики Путина сняли ролик о другой девочке, которая плакала, завидуя, что диктатор поцеловал не ее. В ответ на это "великодушный" вождь пригласил ее в свою резиденцию, чтобы пообщаться.

"Выглядит, что Путин будет делать больше картинок с детьми, чтобы отбелиться от статуса "угонщика детей". Возможно, он даже показательно вернет Украине какое-то количество детей, отметив, что это сами дети хотели уехать", – предположил политтехнолог.