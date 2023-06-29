Об этом в интервью заявил посол КНР при Европейском Союзе Фу Цун. Журналисты спросили его о поддержке целей Киева, включающих возвращение всех оккупированных Россией украинских регионов.

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Китай поддерживает возвращение оккупированных украинских территорий

Посол КНР при Европейском Союзе заявил, что Пекин поддерживает цели Киева.

Я не вижу (причин – 24 Канал), почему бы нет. Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Так что, когда Китай наладил отношения с (странами – 24 Канал) бывшего Советского Союза, именно об этом мы и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем,

– отметил Фу Цун.

Он также подчеркнул, что уже высказанная позиция Китая по отношению к Украине "была очень четкой".

"Мы выступаем за мир и считаем, что важно как можно быстрее достичь мира путем разрешения разногласий за столом переговоров", – подчеркнул посол.

Следует заметить, что до сих пор Китай ни разу прямо не призывал Россию вывести войска из Украины и не поддерживал цель ВСУ освободить украинскую территорию до границ 1991 года.

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В МИД Китая не опровергли заявление посла

В Министерстве иностранных дел Китая не отрицают заявления своего посла. Во время брифинга пресс-секретарь МИД Мао Нин попросили это прокомментировать и сказать, соответствуют ли слова Фу Цуна позиции китайского правительства.

Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров,

– заявила Мао Нин.

Обратите внимание! Китай придерживается нейтральной позиции по войне России против Украины. Пекин выступает против давления на Кремль с помощью санкций.