Также с главой государства встретились бывшая вице-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и президент Ирландии в 1990 – 1997 годах Мэри Робинсон.

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Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС – катастрофические

Во встрече Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны также приняли участие:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

генеральный прокурор Андрей Костин,

заместитель руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма,

советница руководителя Офиса Президента Дарья Заривна.

Благодарю вас за то, что вы сейчас здесь. Это очень важный сигнал поддержки Украины. Мы реально нуждаемся в вашей профессиональной помощи,

– отметил глава государства.

Президент также поблагодарил представителей мирового экосообщества за активный диалог во время видеоконференции, которая состоялась 8 июня в рамках его поездки в Кривой Рог. Он добавил, что Международная рабочая группа должна разрабатывать широкий круг вопросов, связанных с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.

Также украинский лидер привлек внимание собеседников к катастрофическим последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсона. Это российское преступление также нанесло значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона. В результате катастрофы погибли многие люди в оккупированных российскими войсками населенных пунктах, где захватчики вообще не осуществляли эвакуацию с затопленных территорий.

"Важно предложить комплекс конкретных мер, как можно помочь украинцам из временно оккупированных населенных пунктов. Это наши люди, которые должны получить необходимую поддержку в столь трудный момент", – подчеркнул Зеленский.

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Россия должна ответить за экоцид

Глава государства отметил важность:

инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России,

того, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в Украине.

Сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь нашему государству в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую мировую поддержку основных направлений деятельности Международной рабочей группы. В частности, говорится о:

оценку вреда, причиненного окружающей среде в результате российской агрессии,

привлечение России к ответственности за совершенные экологические преступления,

компенсацию ущерба,

разработку планов восстановления окружающей среды в Украине и переход к "зеленой" экономике.

Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

Экспрезидент Ирландии Мэри Робинсон, в свою очередь, отметила большие усилия, прилагаемые Украиной к преодолению экологических проблем во время войны.

Вторжение России в Украину продемонстрировало тяжесть преступлений против окружающей среды на протяжении всей войны. В украинском законодательстве это однозначно экоцид. Вопрос ответственности за эти преступления должен решаться как на национальном, так и на международном уровне,

– отметила вице-президент Европарламента Гайди Гаутала.

Смотрите фото встречи / Фото Офиса Президента

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Тунберг считает реакцию мира недостаточной

Шведская экоактивистка во время брифинга в Киеве, который транслировали в эфире национального телемарафона , заявила, что не считает реакцию мира на подрыв россиянами дамбы на Каховской ГЭС достаточной.

Я не думаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция достаточна. Ибо просто не хватает слов, чтобы описать эти жестокости,

– отметила Тунберг.

По ее мнению, очень сложно должным образом отреагировать на происходящие вещи, особенно в глазах людей, которые первыми от этого страдают.

"Я думаю, что нужно больше слышать страдающих, чтобы они были первыми, кто доносит информацию о происходящем непосредственно на месте", – объяснила экоактивистка.

Она добавила, что нужно громче говорить об этом, а также расширять осведомленность о происходящем.

"И мы также должны помнить, что этот случай, к сожалению, не уникален. Это лишь одна часть войны, продолжающихся военных действий. Это лишь один пример полномасштабной агрессии, которая происходит в Украине и тех преступлений, которые Россия совершает в Украине", подытожила Тунберг.