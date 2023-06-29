Также с главой государства встретились бывшая вице-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и президент Ирландии в 1990 – 1997 годах Мэри Робинсон.
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Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС – катастрофические
Во встрече Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны также приняли участие:
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
- генеральный прокурор Андрей Костин,
- заместитель руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма,
- советница руководителя Офиса Президента Дарья Заривна.
Благодарю вас за то, что вы сейчас здесь. Это очень важный сигнал поддержки Украины. Мы реально нуждаемся в вашей профессиональной помощи,
– отметил глава государства.
Президент также поблагодарил представителей мирового экосообщества за активный диалог во время видеоконференции, которая состоялась 8 июня в рамках его поездки в Кривой Рог. Он добавил, что Международная рабочая группа должна разрабатывать широкий круг вопросов, связанных с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.
Также украинский лидер привлек внимание собеседников к катастрофическим последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсона. Это российское преступление также нанесло значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона. В результате катастрофы погибли многие люди в оккупированных российскими войсками населенных пунктах, где захватчики вообще не осуществляли эвакуацию с затопленных территорий.
"Важно предложить комплекс конкретных мер, как можно помочь украинцам из временно оккупированных населенных пунктов. Это наши люди, которые должны получить необходимую поддержку в столь трудный момент", – подчеркнул Зеленский.
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Россия должна ответить за экоцид
Глава государства отметил важность:
- инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России,
- того, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в Украине.
Сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь нашему государству в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую мировую поддержку основных направлений деятельности Международной рабочей группы. В частности, говорится о:
- оценку вреда, причиненного окружающей среде в результате российской агрессии,
- привлечение России к ответственности за совершенные экологические преступления,
- компенсацию ущерба,
- разработку планов восстановления окружающей среды в Украине и переход к "зеленой" экономике.
Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.
Экспрезидент Ирландии Мэри Робинсон, в свою очередь, отметила большие усилия, прилагаемые Украиной к преодолению экологических проблем во время войны.
Вторжение России в Украину продемонстрировало тяжесть преступлений против окружающей среды на протяжении всей войны. В украинском законодательстве это однозначно экоцид. Вопрос ответственности за эти преступления должен решаться как на национальном, так и на международном уровне,
– отметила вице-президент Европарламента Гайди Гаутала.
Смотрите фото встречи / Фото Офиса Президента
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Тунберг считает реакцию мира недостаточной
Шведская экоактивистка во время брифинга в Киеве, который транслировали в эфире национального телемарафона , заявила, что не считает реакцию мира на подрыв россиянами дамбы на Каховской ГЭС достаточной.
Я не думаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция достаточна. Ибо просто не хватает слов, чтобы описать эти жестокости,
– отметила Тунберг.
По ее мнению, очень сложно должным образом отреагировать на происходящие вещи, особенно в глазах людей, которые первыми от этого страдают.
"Я думаю, что нужно больше слышать страдающих, чтобы они были первыми, кто доносит информацию о происходящем непосредственно на месте", – объяснила экоактивистка.
Она добавила, что нужно громче говорить об этом, а также расширять осведомленность о происходящем.
"И мы также должны помнить, что этот случай, к сожалению, не уникален. Это лишь одна часть войны, продолжающихся военных действий. Это лишь один пример полномасштабной агрессии, которая происходит в Украине и тех преступлений, которые Россия совершает в Украине", подытожила Тунберг.