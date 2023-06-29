Також із главою держави зустрілися колишня віцепрем'єр-міністерка та ексміністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та президентка Ірландії в 1990 – 1997 роках Мері Робінсон.

Цікаво У США припускають, що "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали раніше – Politico

Наслідків підриву греблі Каховської ГЕС – катастрофічні

У зустрічі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни також взяли участь:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

генеральний прокурор Андрій Костін,

заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма,

радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Дякую вам за те, що ви зараз тут. Це надзвичайно важливий сигнал підтримки України. Ми реально потребуємо вашої професійної допомоги,

– зазначив лава держави.

Президент також подякував представникам світової екоспільноти за активний діалог під час відеоконференції, що відбулася 8 червня у межах його поїздки до Кривого Рогу. Він додав, що Міжнародна робоча група має опрацьовувати широке коло питань, пов'язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Також український лідер привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону. Внаслідок катастрофи загинуло багато людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де загарбники взагалі не здійснювали евакуацію із затоплених територій.

"Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент", – підкреслив Зеленський.