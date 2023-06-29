Використовуючи звичайні дипломатичні канали, представники адміністрації повідомили своїм колегам в уряді Владіміра Путіна, що Білий дім розглядає заколот, очолюваний Євгенієм Пригожиним, як внутрішню російську справу. Вони не вноситимуть жодних змін до позицій військ США чи НАТО.

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Політика США полягає у захисті України

Американська сторона чітко дала зрозуміти, що немає потреби в прямих переговорах між Байденом і Путіним або іншими високопосадовцями.

Все було зроблено для того, щоб Росія не побачила в усьому цьому американську руку. З точки зору США, це було дуже корисно, оскільки ми змогли донести до Москви, що політика Америки полягає в тому, щоб захистити Україну і допомогти їй повернути свою землю, а не в тому, щоб змінити режим або знищити Росію,

– зауважив сказав президент Eurasia Group Ян Бреммер.

Представник адміністрації підтвердив наявність зворотного зв'язку з Москвою, підкресливши, що такі відкриті канали регулярно використовуються, коли офіційні особи з обох сторін хочуть передати важливі повідомлення.

Поки війська Пригожина маршували через Ростов в напрямку Москви, Державний департамент закликав весь дипломатичний персонал не залишати свої дипломатичні комплекси. Цей крок, за словами американського чиновника, був суто запобіжним, а не реакцією на якусь конкретну загрозу.

Своєю чергою, Байден у своїх розмовах з іншими лідерами НАТО цими вихідними намагався дійти згоди, що Заходу найкраще було б зберігати мовчання. Проте зараз, коли Росія явно нестабільна, український контрнаступ намагається закріпитися, а до щорічної зустрічі лідерів НАТО залишилися лічені тижні, високопоставлені американські чиновники досі намагаються з'ясувати, що сталося на вихідних, на додаток до збору підказок з реакції Путіна.

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Заколот виявив тріщини у військовій ієрархії

У США хочуть встановити, чому Путін уклав угоду з Пригожиним, що є рідкістю для російського диктатора. Припинення заколоту виявило тріщини в кремлівській і військовій ієрархії, і Сполучені Штати чекають, чи вирішить російський диктатор, за браком кращого терміну, усунути ці проблеми.

Деякі аналітики припускають, що відносна стриманість Путіна може бути ознакою глибшої раціональності, тоді як інші побоюються, що ослаблений президент Росії може стати більш відчайдушним і безрозсудним.

У вівторок Байден заявив, що "важко сказати", чи був Путін різко ослаблений цією змовою, висловивши загалом обережну думку своєї команди національної безпеки. Проте американські чиновники підозрюють, що одним з мотивів для диктатора укласти угоду було уникнення широкомасштабного насильства на російській землі.

"Це змусило декого замислитися над тим, чи можуть вони піти далі та надати Україні більш смертоносну зброю з більшою дальністю дії, зокрема і F-16. Їхні думки: Червона лінія Путіна може бути м'якшою, ніж передбачалося, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту, вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони попередили, що жодного рішення ще не прийнято", – додали у Politico.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання про те, чи може хаос у російській армії стимулювати контрнаступ України, зазначив, що є певна можливість. Водночас він додав, що американські чиновники досі чекають, щоб побачити, як розвиватимуться події.

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У США замислилися про постпутінську Росію

Аналітики вважають, що витрати для російського народу також зростуть. Якщо ПВК "Вагнера" відсторонять, Путін втратить групу найманців, на яку він міг би спертися. Тоді кремлівському диктатору, можливо, доведеться звернутися до більшої кількості мобілізованих цивільних, ризикуючи викликати невдоволення на батьківщині.

Крихкість путінського режиму також змушує деяких американських чиновників більш серйозно розглядати можливість постпутінської Росії – і ядерного запасу, контрольованого лідером, який може стати ще більш дестабілізаційним фактором для світового порядку,

– зазначили у Politico

У короткостроковій перспективі очевидно, що саміт НАТО, який відбудеться через 2 тижні в Литві, набуде нової актуальності. Блінкен натякнув на "потужний пакет допомоги Україні", представлять лідери НАТО у Вільнюсі. Однак також можливо, що розрахунки всередині Альянсу щодо можливого вступу України можуть змінитися, враховуючи військову слабкість Росії та цілком реальну перспективу громадянської війни на її кордонах.

"Це все ще висока планка (для потенційного членства України в НАТО – 24 Канал), тому що 31 країна НАТО повинна сказати "так". Але це допоможе", – заявив Бреммер.

Він підсумував, що в Заходу тепер є менше причин турбуватися про: