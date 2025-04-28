Вони збили 40 повітряних цілей противника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Які результати збиття

З 23:30 27 квітня і впродовж ночі 28 квітня росіяни атакували 166 ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів Курськ, Міллерово та Орел, що у Росії. Основними напрямками була Сумська та Черкаська області.

Станом на 17:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 74 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– ідеться у повідомленні.

Напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними Повітряних сил, через атаку постраждали Харківська, Донецька, Сумська та Черкаська області.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.



Скільки ворожих БпЛА збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Нагадаємо, внаслідок атаки у Харківській області загинуло безліч свійських тварин у селі Мала Рокитка. Ворог застосував 10 ударних безпілотників, попередньо, типу "Шахед". Пошкоджено телятник, три корівники та складські приміщення місцевої ферми.