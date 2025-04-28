Они сбили 40 воздушных целей противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Какие результаты сбития

С 23:30 27 апреля и ночью 28 апреля россияне атаковали 166 ударными беспилотниками и беспилотниками-имитаторами других типов из районов Курск, Миллерово и Орел в России. Основными направлениями были Сумская и Черкасская области.

По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны. 74 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий),

– говорится в сообщении.

Нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По данным воздушных сил, из-за атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.



Сколько вражеских БПЛА сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Напомним, в результате атаки в Харьковской области погибло множество домашних животных в селе Малая Рокитка. Враг применил 10 ударных беспилотников, предварительно типа "Шахед". Поврежден телятник, три коровника и складские помещения местной фермы.