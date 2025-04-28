Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Анатолія Бондаренка.

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Що відомо про наслідки атаки дронів

Анатолій Бондаренко розповів, що після тривалої атаки "Шахедами" у Черкасах пошкоджений об'єкт інфраструктури. Міський голова звернувся до містян з закликом не користуватися газовими приладами через аварійні роботи.

На одному з об'єктів газопостачання аварійні роботи. Прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках,

– наголосив Бондаренко.

Він додав, що більш детальну інформацію обов'язково повідомлять протягом дня.

Керівник ОВА Ігор Табурець також попросив не користуватися газовими приладами жителів прилеглих до Черкас населених пунктів – Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки.

Зауважимо, що загалом, за інформацією місцевих телеграм-каналів, місто атакували щонайменше 10 ворожих "Шахедів". Над містом здіймався стовп чорного диму.