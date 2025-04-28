Насправді Росія хоче "перемир'я", щоб не псувати собі свято. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що Путін розуміє теперішні військові можливості України.

Дивіться також Ініціатива про "три дні перемир'я" не випадкова: в Кремлі мають хитрий розрахунок

Є лише одна мета

У попередні роки Україна не мала змоги дістати до Москви своїми безпілотниками. Зараз наші дрони долітають на відстань понад 1500 кілометрів, тому столиця Росія взагалі не є для них проблемою.

Зрозуміло, що навколо Москви стоїть багатоешелонована система ППО, велика кількість комплексів, РЕБ та інші засоби. Тому вірогідність ефективного влучання 9 травня досить мала.

Але в цей день на площі перебуватимуть представники інших країн. Коли Путін запрошував їх, то негласно обіцяв безпеку. Уявіть, як під час параду, який транслюють онлайн, лунає сигнал тривоги, а нам показують обличчя людей, які там сидять,

– зауважив Іван Ступак.

Складно уявити, якою буде реакція президентів Білорусі, Казахстану, Сербії. Така ситуація породить неймовірну кількість публікацій у ЗМІ та соцмережах по всьому світу.

"Це буде великий "прокол" для всього Кремля, для російської влади. Тому вони вийшли з пропозицією, щоб нібито з гуманітарних причин оголосити про перемир'я. Але росіяни думають виключно про себе, щоб їхнє свято ніхто не зіпсував, а вони не зганьбилися", – підкреслив Іван Ступак.

Зауважимо, на пропозицію Росії вже відреагували у Білому домі. Там зазначили, що Трамп хоче встановлення тривалого миру. Зараз він розчарований діями обох сторін.

В українському МЗС наголосили, що Росія може припинити вогонь негайно, а не чекати для цього 9 травня. Крім цього, Україна неодноразово пропонувала перемир'я на 30 днів, щоб воно мало реальні наслідки.