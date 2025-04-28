Рішення про припинення вогню не було випадковим, про що 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, Путін вирішив вбити одразу двох зайців.

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Для чого Росії нове "перемир'я"

Владімір Путін оголосив про чергове "перемир'я" до 9 травня. Тривати воно має нібито з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня. Росія пообіцяла, що всі бойові дії на цей час будуть зупинені, і вважає, що Україна повинна наслідувати цей приклад.

Ініціатива Кремля пролунала незадовго після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані. Тоді президент США заявив, що Путіну потрібно перестати стріляти і сісти за стіл переговорів.

Здається, це пряма відповідь Путіна на слова Трампа. Він хоче довести, що, мовляв, також готовий до припинення вогню і готовий робити певні дії. Це класична російська дезінформаційна кампанія,

– зауважив Олександр Краєв.

Далеко не вперше Росія вдається до такого прийому: ще з 2015 року Кремль оголошував так зване "припинення вогню" і порушував його у перші ж години. Це, до речі, відбулося і під час "великоднього перемир'я". У такий спосіб Москва намагається апелювати до міжнародної спільноти.

"Росія не відмовляється від такого підходу. Однак, це не матиме якихось практичних наслідків. Умовного (Стіва) Віткоффа вони і так переконають, проросійських політиків у США і переконувати не треба. Але чи вплине це на самого Трампа і хід перемовин – є великі сумніви", – наголосив Краєв.

Водночас можлива й інша причина так званого "перемир'я". У Москві має відбутися парад до "дня побєди", тож у разі повітряної тривоги будь-де у Росії пропаганда обов'язково використає це у своїх цілях. Навіть якщо жодних атак з боку України не буде – російські пропагандисти не упустять шансу, аби знову розповісти, що це, мовляв, Україна не хоче миру.

"Втім незрозуміло, чи дозволить така інформаційна провокація досягнути чогось міжнародно визначного для Росії в межах перемовин. Я не бачу можливості це розкрутити. Радше це продукт для внутрішнього споживання", – додав Краєв.

Варто додати, що у США вже відреагували на ініціативу Росії. Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що Трамп не задоволений тим, що припинення вогню лише тимчасове. Ба більше, президент США розчарований не лише Путіним через це, але й Зеленським. Хоч при цьому Трамп все ще оптимістично ставиться до перспективи укладення мирної угоди.