Сполучені Штати мають значний важіль впливу на Росію – вторинні санкції. Якщо президент США Дональд Трамп запровадить санкції проти країн, що купують російську нафту, це створить серйозну проблему для режиму Владіміра Путіна. Адже Кремлю не буде чим платити окупантам.

Ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян МакБет в інтерв'ю 24 Каналу розповів, якою проблемою це може обернутися для путінського режиму. Більше про це, навіщо ворогу було "великоднє перемир'я" та один з найгірших сценаріїв для Росії на переговорах – читайте далі у матеріалі.

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"Великоднє перемир'я" Путіна не спрацювало так, як він хотів

Владімір Путін не продовжив так зване великоднє перемир'я, яке Росія порушила понад 3 тисячі разів. Воно тривало всього 30 годин. У чому ви бачите основні причини та цілі такого рішення з боку Кремля?

Я вважаю, що це було політичне рішення, спрямоване на те, щоб вислужитися перед проросійськими людьми у Сполучених Штатах. Це був політично скоординований крок, щоб створити враження його відкритості до світу.

Військовий аналітик Sky News Шон Белл вважає, що Росія використала цей час для передислокації 50 тисяч російських військовослужбовців з Курської області на Донбас. Що ви думаєте з цього приводу?

Це досить хороше питання. Маю на увазі, що дуже важко перевести таку кількість людей. Крім того, ви повинні доставити транспортні засоби й таке інше. Думаю, це було б дуже складно зробити. Отже, знову ж таки, це одна з тих речей, які звучать як хороша ідея в газеті, але насправді їх набагато складніше реалізувати.

Багато аналітиків вважають, що Путін побоюється можливості того, що Дональд Трамп може відмовитися від переговорів щодо припинення вогню. Саме тому він нібито запровадив одноденне "перемир'я". Ви вірите, що російський диктатор не хотів би закінчити війну? Він не може її закінчити навіть після припинення вогню?

Ні, він не може закінчити війну. Видається, ми майже підійшли до тієї точки, коли Сполучені Штати просто вийдуть із переговорів і скажуть: "Знаєте це більше не наша проблема. Тепер ми підемо розбиратись із Китаєм". Можливо, це не найкраща стратегія, але це точно стратегія. У такому разі це означає, що Європу кидають напризволяще.

Думаю, Росія не хоче припинення вогню. Вона хоче такого хаосу, який може дати пошук припинення вогню, бо це може принести деякі тактичні переваги на полі бою чи, можливо, деякі політичні перемоги, коли люди говоритимуть, мовляв, Росія хоче припинити вогонь, а Україна нібито продовжує воювати.

Повне інтерв'ю з ветераном армії США: дивіться відео

Однак одна з проблем полягає в тому, що зараз у внутрішній політиці всередині США дуже багато історій про те, як людей депортували. Історії про те, що міністр оборони використовує технології неналежним чином. Історії про сварку між президентом і Джеромом Пауеллом, який є головою Федерального резервного банку, і не хоче знижувати відсоткові ставки, що хоче зробити президент.

Тож усі ці побутові історії ніби витягують повітря з кімнати. У новинній стрічці або в новинному шоу не так багато місця, щоб показати історії світу. Тому я думаю, що Росія може боятися тут. Вони ніби втратили свою можливість, своє "вікно", тому що всередині США відбувається так багато всього, що ніхто не звертає увагу на війну в Україні. У Сполучених Штатах зараз із цим погано.

Росії потрібно, щоб хтось звернув на неї увагу, щоб її пропаганда працювала. Тож у такому випадку як цей, це може бути насправді поганою новиною для Росії, адже якщо вас ніхто не слухає, у чому сенс пропаганди?

Чи вірите ви, що це був пропагандистський провал Путіна, про що ви щойно згадали? Ніхто навіть не помітив цієї "великої події", так званого великого вчинку.

Я не думаю, що це провал. Однак це безумовно не те, що вони (росіяни – 24 Канал) могли передбачити. Тобто те, що зовнішні обставини змінять ситуацію так, що люди перестануть звертати на це увагу.

Це мало не сталося після 7 жовтня в Ізраїлі, коли Ізраїль захопив усю увагу, тому що так багато людей говорили про нього. Однак якщо вас не слухають, який сенс поширювати пропаганду? Важко домагатися пропагандистських перемог, якщо всі новини це те, що сказав президент. Не думаю, що це було в розрахунках Росії.

Однак чи не здається вам, що Путіну справді дуже потрібне це припинення вогню лише для того, щоб перегрупувати свої війська і трохи відпочити перед черговим нападом на Україну?

Насправді я не думаю, що дати їм день відпочинку може бути тактичним міркуванням. Ви можете відвести війська з лінії, дати їм місяць відпочинку і підготовки. Однак я не вірю, що у Росії дійсно є війська, щоб реально дати людям ротацію. Якби у них були ці війська, вони, ймовірно, робили б це правильно. Оскільки військ немає, люди приєднуються до підрозділів по одному або двоє, замінюючи загиблих.

Тож було б чудово, якби вони могли проводити ротації людей, але це означало б, що Росії потрібна армія, яка наразі вдвічі більша за кількість солдатів, які зараз перебувають в Україні. А для Росії це просто нездійсненно, принаймні зараз. Тому я не бачу, щоб Росія використала режим припинення вогню для переозброєння і перегрупування. Я не бачу в цьому особливої користі. Я справді не вірю, що у них є війська, щоб почати будь-яку ротацію.

Найбільша проблема Росії зараз

Тож навіть якщо буде, наприклад, велике 30-денне припинення вогню, Росія не зможе проводити ротацію військ і боєприпасів, а також зброї з Росії в Україну і навпаки?

Так, я думаю, що це було б дуже складно. Обом сторонам буде дуже важко провести будь-яке переоснащення. В Україні є війська, є вмотивовані люди. Не можна вічно використовувати один і той самий ресурс. А ресурсів стає дедалі менше, добровольців стає менше.

Тоді як у Росії проблема полягає в тому, що набір добровольців начебто зберігається, але тепер доводиться конкурувати з цивільним сектором. Є люди, які виробляють озброєння, працюють на заводах, і Росії доводиться конкурувати з виробниками за робочу силу, тими, хто робить зброю.

Наприклад, якщо робітнику на заводі з виробництва зброї платять 50 рублів на годину, то солдату потрібно платити не менше 50 рублів на годину. Навіть більше, оскільки бути солдатом небезпечніше. Тож люди йдуть в армію, тому що там є гроші. Тоді цивільний сектор підвищує оплату праці за роботу в них. Потім армія повинна підвищувати зарплату.

Це найбільша проблема Росії – нестримна інфляція, за якої занадто мало людей женуться за високими зарплатами. А в Україні такої проблеми немає.

Тобто ви не вірите, що Росії зараз справді потрібне припинення вогню?

Ні, я маю на увазі, що не завадило б припинити вогонь і дати людям відпочити. Однак я не вірю, що їм це потрібно для того, щоб залишатися успішними, або для того, щоб продовжувати тиск на Україну.

Що Кремль хоче отримати від переговорів

Чого Путін намагається домогтися на переговорах просто зараз? Його люди беруть в них участь, зустрічаються з американцями. Яка мета Кремля?

Я вважаю, що їхня мета на переговорах полягає в тому, щоб переговори тривали якомога довше. Тому що поки тривають переговори, ви можете поширювати пропаганду і казати, мовляв, вони за переговори, а інша сторона не хоче з ними взаємодіяти.

Мета переговорів полягає в тому, щоб створити можливість для створення пропаганди. І, врешті-решт, ви знаєте, що щойно відбувається припинення вогню, то насправді більше немає місця для перемовин про це. Це проблема. Хоча може здатися нелогічним, що ви не хочете припинення вогню, навіть якщо це було б корисним. Росія завжди здається трохи нелогічною порівняно з тим, що ви очікуєте.

Хто становить реальну загрозу режиму Путіна

На вашу думку, припинення вогню може наблизити чи віддалити крах Росії? Як це може вплинути на здатність Росії існувати як держава?

Росія, безумовно, може впасти. Це можливо. Не думаю, що припинення вогню призведе до колапсу. Однак я, звісно, думаю, що є певні обставини. Наприклад, одна з речей, про які говорив президент Трамп, – вторинні санкції, які Сполучені Штати вводять проти країн, які купують російську нафту.

Якщо доходить до того, що ніхто не хоче купувати російську нафту, платити солдатам стає дуже і дуже складно. Щойно це станеться, солдати будуть вірні до певного моменту. Вони будуть лояльні, доки їм не перестануть платити. Тоді це стане проблемою. Якщо з'ясовується, що їм перестають платити, наступне, що відбувається, – вони починають шукати способи заробити гроші, і саме так солдати стають натовпом.

Що добре в Україні, так це те, що вона може отримати деяке фінансування з Європи, щоб виплатити зарплату своїм солдатам. Тож насправді це не є проблемою. Однак щойно ви починаєте бачити солдатів, яким не платять, вони перетворюються на найманців. І щойно вони перетворюються на найманців, виходить натовп. І це недобре.



Окупанти будуть вірні Путіну, поки їм платять / Getty Images

Таке було вже один раз – історія з Євгенієм Пригожиним, який очолив російських найманців та йшов на Москву. Ймовірно, його вбив Путін, але вони намагалися захопити Москву, щоб "обезголовити" режим російського диктатора. Саме тому в Кремлі реально бояться найманців.

Так. Будь-якому солдату достатньо кілька разів залишитися без їжі, і він уже готовий стати найманцем. Їм не вистачить 2 – 3 зарплат і вони вже готові піти в найманці. Тож є над чим подумати. Якщо у Росії закінчаться гроші на фінансування війни, це не обернеться для неї добре.

Чи може всередині Росії та в оточенні Путіна виникнути хаос через нерозуміння, що робити з війною та зарплатами для військових?

Так, це, безумовно, може стати проблемою. Солдати очікують отримувати зарплату та певні пільги. Якщо цього не буде – з'являться люди з хорошою фізичною підготовкою та навчені поводитися зі зброєю. Звісно, російські закони про вогнепальну зброю не такі ліберальні, як закони США, але це ніколи не заважало людям з ідеєю отримувати зброю.

Росія провела черговий штурм на Півдні України, проте безрезультатно. Українська армія відбила цю атаку, і Росія знову зіткнулася з серйозними втратами. Чи не здається вам, що ворог намагається досягнути чогось геть недосяжного? Вони ж справді не можуть зараз захопити ще більше територій по той бік Дніпра, які Путін вважає "російськими".

Я переконаний, що вони цього й добиваються, це і є кінцева мета. Вони б хотіли зайняти цю землю. Питання у тому, чи це взагалі можливо? Війна – це складно, десантні висадки та переправи через ріки – це також дуже складно.

Ви можете тренуватися для чогось стільки, скільки хочете. Але знаєте закон Мерфі? Усе, що може піти не так, – піде не так. Цей закон завжди дає про себе знати, коли мовиться про якусь військову операцію. Одна з проблем Росії у тому, що в них просто немає офіцерів чи сержантів, які б могли ухвалювати рішення на місцях й оперативно реагувати на ситуацію.

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За якої умови союзники зможуть провести миротворчу місію в Україні

Щодо інших військових операцій, то Велика Британія, Франція та інші європейські союзники готують великий план щодо розгортання військ в Україні після зупинки вогню у межах "Коаліції охочих". Як ви оцінюєте цю ідею з військового погляду? Чи можуть це здійснити європейські союзники без американської підтримки?

Так, Франція і Велика Британія – дві країни, які справді могли б надати миротворців. Здебільшого тому, що у них є матеріально технічна база для їхньої підтримки. Але я не знаю, наскільки довго вони могли б це робити фінансово. Також питання, як виглядатиме ротація їхніх військових.

Гадаю, Франція може виставити три дивізії, а Велика Британія – дві, якщо активізують свої резерви. Тобто військ фізично може не вистачити. Вони могли б надіслати лише одну чи дві бригади від кожної країни.

Зараз ми говоримо, можливо, про 12 тисяч військовослужбовців. Це не так уже й багато для того, щоб охопити весь кордон, особливо з огляду на те, що Україна має одну бригаду, думаю, на кожні 20 миль (32,1 кілометра – 24 Канал). Тож ідея розгортання трьох бригад по всьому українському фронту… Він просто величезний. Дуже складно зробити подібне без належної кількості військ.

Довідка. На сьогодні активна лінія фронту становить понад 1000 кілометрів, а весь сухопутний кордон з Росією – майже 2000 кілометрів.

Я справді не знаю, як Велика Британія та Франція могли б вирівняти цю кількість без використання військ третіх країн. Можливо, Бразилії, Індонезії чи Саудівської Аравії.

Іншою важливою ідеєю є підсилення зони повітряного патрулювання над Україною, щоб закрити небо після припинення вогню хоча б над західною чи центральною частиною України. Чи можуть Велика Британія та Франція зробити це без американських військово-повітряних сил?

І так, і ні. У Сполучених Штатів є багато літаків повітряного попередження. Також існують спільні літаки НАТО E3 Sentry. Здається, у Британії та Франції є власні літаки-радари, які потрібні для того, щоб забезпечити безполітну зону.

Утім, я не знаю, чи належить програмне забезпечення американцям. Тут можуть виникнути проблеми, якщо США скажуть, що не хочуть цього, а вони (Франція та Британія – 24 Канал) все одно використовуватимуть американське програмне забезпечення.

Тож я вважаю, що у них є фізичні можливості для цього, але все, що виходить за межі фізичної можливості переміщати війська, – під питанням. Їм доведеться підписувати нові угоди, аби здійснити щось подібне.

Отже, якщо США дадуть "зелене світло" на проведення такої місії, європейські союзники зможуть це зробити?

Так, безперечно. У них є потрібне обладнання, просто я не певен, чи є у деяких з них американське "коріння". Бо в такому випадку, США можуть сказати, що європейці не мають права використовувати ті чи інші засоби, адже там є їхні технології. Шкода, що у мене немає гарних новин для вас, але ситуація дуже заплутана. Я не знаю, яку позицію займає наш президент.

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Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує надання Україні крилатих ракет Taurus. Яка ваша думка щодо цієї зброї і як вона могла б вплинути на ситуацію на місцях, якщо її отримає Україна?

Це просто інструмент. Найбільшим проривом є те, що Німеччина передасть наступальну зброю. У цьому і є суть, що Берлін оголосить, що збирається надати Україні наступальну зброю, а вже який її тип – не надто важливо.

Найгірший сценарій для Путіна на переговорах

Є цікаве припущення, що у випадку, якщо Дональд Трамп покине Україну, це стане поганою новиною для Владіміра Путіна. Мовляв, якщо США відмовляться від підтримки, Європа візьме цю ініціативу на себе. Що ви думаєте з цього приводу?

Ще кілька тижнів тому я не дуже в це вірив, але зараз я починаю приходити до висновку, що відмова США від України, ймовірно, може стати найгіршим з можливих варіантів для Росії.

Справді?

Так, просто зараз ми розмахуємо зброєю перед Україною, говорячи: "Робіть, що ми вам кажемо, інакше ви не отримаєте зброю та супутникові фото". Але проблема у тому, що якщо Україна не потрапить на цей гачок і не відповість на погрози США, тоді ці погрози стають марними.

Якщо США намагаються стримувати Росію, фінансуючи Україну чи зупиняючи фінансування, то вони в певному сенсі намагаються контролювати пересування Росії за допомогою того, що відбувається в Україні. Тож у випадку, коли США просто підуть зі сцени, Росії, можливо, доведеться домовлятися з Україною чи Європою напряму. А в Європи зовсім інший погляд на Путіна.

Знаєте, я був у Європі. Люди там налякані. Коли просто біля ваших кордонів є щось таке, як армія Путіна, ви будете набагато жорсткішими, ніж країна, яка відділена двома океанами. Тож справді, якщо США підуть і залишать Європу піклуватися про все, це може стати найгіршим з усіх варіантів для Росії та найкращим для України.

Думаю, найкраще пояснити це так: Сполучені Штати – це ніби хлопець, який постійно говорить тобі, що ти нічого не варта і без нього ти будеш ніким, а ти віриш і не можеш покинути його. Мабуть, Україні варто розійтися з ним і почати розмовляти з тим милим хлопцем з Європейського Союзу, який дає зброю.

Власне, деякі аналітики вважають, що саме з цієї причини Путін оголосив про одноденне припинення вогню, аби залишитися у грі та довести Трампу, що він буцімто теж хоче миру. Чи погоджуєтеся ви з цим?

Безумовно, це можливо. Путін "конкурує" з іншими скандалами, які відбуваються всередині США. Зараз вже немає стільки можливостей, стільки простору, тому так, це може бути правдою.