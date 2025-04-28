Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 21 по 27 квітня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті

Кількість бойових зіткнень на фронті залишається високою, проте нижчою, ніж в лютому та березні цього року. Серед причин зниження активності на окремих ділянках – виснаження ворожої армії, яке не дозволяє атакувати на усіх напрямках.

Минулого тижня на фронті відбулися 1 150 бойових зіткнень:

на Покровському напрямку – 411;

на Курському напрямку – 164;

на Лиманському напрямку – 135;

на Торецькому напрямку – 132;

на Новопавлівському напрямку – 106;

на Краматорському напрямку – 61;

на Сіверському напрямку – 35;

на Оріхівському напрямку – 29;

на Куп'янському напрямку – 22;

на Харківському напрямку – 14;

на Придніпровському напрямку – 9;

на Гуляйпільському напрямку – 0.

Ворожі війська другий тиждень поспіль не проводять жодних штурмових дій на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Ба більше, протягом 3 днів з 24 по 26 квітня росіяни не наступали на Харківському напрямку в районі Липців та Вовчанська. Проте там ворог у неділю відновив атаки.

Попри всі штурми, лінія фронту не змінилася на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Про ситуацію на Курському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках поговоримо далі.

Росія заявила про "звільнення" Курщини

Росіяни люблять завчасно радіти, то ж керівник ворожого генштабу Валєрій Гєрасімов уже встиг доповісти Владіміру Путіну про нібито повне звільнення Курської області.

Проте все ще тривають бої в таких селах, як Олешня і Горналь. Територія від КПП "Суджа" до південних околиць Гуєвого – під контролем Сил оборони, так само як і село Тьоткіно. Хоча справді, ворожі війська минулого тижня просунулися і зона українського контролю зменшилася.

Цікаво! І Росія, і КНДР днями публічно визнали, що в боях на Курщині брали участь північнокорейські солдати.

Ситуація на прикордонні залишається складною. Цікаво, що російські пропагандисти заявляли, що ворожа армія не буде обстрілювати монастир у селі Горналь та робитиме все, щоб "святиня залишилася цілою", але минулого тижня Росія скинула на нього кілька авіабомб.

На українському прикордонні складна ситуація в районах сіл Веселівка, Журавка, Новеньке і Басівка, де росіяни намагаються знайти слабкі місця, закріпитися і просуватися далі, проте Сили оборони стримують ворога. Російські ДРГ здійснюють спроби прориву на різних ділянках кордону.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються під Торецьком

Тривають важкі бої у Торецьку та на південний схід від міста у напрямку Костянтинівки. Минулого тижня росіяни окупували село Калинове.

Крім того, росіяни прорвалися у Тарасівку, просунулися біля Старої Михайлівки, в Сухій Балці та поблизу Леонідівки.

Зараз метою росіян є захоплення території південніше від траси Покровськ – Костянтинівка, зокрема й Торецька.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Битва під Покровськом триває

Найважча ситуація на Покровському напрямку. На підступах до міста збільшилася сіра зона, але лінія зіткнення не наблизилася до Покровська.

Водночас в Удачному Сили оборони провели успішну контратаку та відкинули росіян, котрі прагнули просуватися в напрямку Дніпропетровської області.

Також росіяни окупували село Надіївка поблизу адмінмежі з Дніпропетровщиною. Відстань від лінії зіткнення до межі областей – 5 кілометрів.

Варто відзначити титанічні зусилля Сил оборони, адже на Покровський напрямок припадає близько 40% усіх бойових зіткнень – росіяни щодня атакують десятки разів і майже усі спроби ворога просунутися є невдалими.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сповільнення росіян на Новопавлівському напрямку

Ще один напрямок, де росіяни мають просування, – Новопавлівський. Однак у порівнянні з попередніми тижнями тут Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію та більше стримувати ворога.

Минулого тижня ворожі війська просунулися на двох ділянках – північніше села Андріївка та в Дніпроенергії. Біля Розливу збільшилася сіра зона.

Хоча як на Покровському, так і на Новопавлівському напрямках штурми тривають чи не по всій лінії зіткнення.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

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