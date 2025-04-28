Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Важливо "Ситуація непроста": штурмові групи росіян намагаються зайти на Сумщину

Які плани росіян на Сумщині

Росіяни стверджують, що хочуть створити так звану "безпечну зону" на Сумщині. Наразі ворог найбільш активний у районах населених пунктів Басівка та Журавка, однак в ДПСУ наголошують, що ворог "прощупує" й інші ділянки на кордоні.

Для довідки. Протяжність Сумської області на кордоні з Росією – понад 550 кілометрів.

Демченко пояснив, що амбітні цілі росіян щодо Сумщини реалізувати непросто. Він наголосив, що окупанти й раніше стверджували про свої наміри створити так звану "сіру зону" по території України. За словами Демченка, нині спроби втілення таких намірів проглядаються на різних ділянках в межах Сумської області.

Але ж не можна вірити підступному противнику країни-терористки. Фактично, їхня задача – максимально можливо захопити Україну, захопити якомога більшу кількість територій. Навіть заяви чи спроби створення "буферної зони" – це виключно операція з відвернення уваги, бо ворог не зупиниться ніколи, якщо йому дозволити просуватися вглиб держави,

– пояснив Демченко.

Раніше російський командир заявив про плани створення "безпечної зони" в Сумській області. Ба більше, окупант вже заявив про якісь "перемоги", однак жодних доказів не навів.