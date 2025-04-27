Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається на Сумщині

Андрій Демченко розповів, що росіяни намагаються зайти на територію Сумщину та розширити там зону боїв.

Щодо Сумського напрямку, то ситуація там непроста. Але, звісно, найбільше прикута увага до окремих відтинків – це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог, на жаль, не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію України таких малих штурмових груп. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп,

– пояснив речник ДПСУ.

Демченко додав, що російські окупанти також здійнюють спроби прориву на квадроциклах. У такий спосіб росіяни намагаються максимально швидко заглибитися на територію України, у подальшому там закріпитися, дочекатися підкріплення і вже після цього розширювати зону боїв.

Зазначається, що в деяких випадках противник діє групами з приблизно п'яти осіб. Окрім цього, росіяни не припиняють обстріли: вони використовують різноманітне озброєння та прикривають дії малих штурмових груп на окремих ділянках фронту.

Нагадаємо, 26 квітня росіяни заявили про розширення буферної зони на Сумщині. На ці повідомлення відреагував керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він повідомив, що ворог дійсно проводить штурми у прикордонні Сумської області, однак усі наступальні дії противника активно зупиняються нашими воїнами.