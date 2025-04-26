Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Дивіться також Армія США покидає Європу: як Росія хоче випробувати 5 статтю НАТО і чи встоїть ЄС без України
Огляд фронту від ISW за 26 квітня
- Геолокаційні кадри за 24 квітня показують, що на Курському напрямку росіяни просунулися на північ від села Горналь (на південний захід від Суджі). Додаткові відео з геолокацією, опубліковані 25 квітня, показують, що росіяни досягли північно-східної околиці Олешні під час механізованого штурму.
- 25 квітня на північному заході Бєлгородської області, а саме поблизу Поповки та Демидівки, тривали бої. Підтверджених змін лінії фронту немає.
- Російська армія продовжила наступ у Сумській області. Геолокаційні кадри показують, що 25 квітня ворогу вдалося просунутися вздовж вулиці Праці у південній частині села Журавка.
- На Харківському напрямку ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні дії 25 квітня.
- Російські війська продовжували наступ на напрямку Борової, але не просунулися. Жодного успіху росіяни не мали на Лиманському, Торецькому та Сіверському напрямках, а також біля Часового Яру.
- Ворог продовжував наступ на Покровському напрямку, і, зрештою, мав просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що росіяни просунулися до південної частини Лисівки (на південний схід від Покровська).
- 25 квітня російські війська продовжували наступ на Новопавлівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили.
- На Курахівському напрямку всі спроби наступу окупантів були марними. Ворог атакував на захід від Курахового біля Костянтинополя, Олексіївки та Андріївки; і на південний захід від Курахового біля Багатиря, Розлива та Отрадного 24 і 25 квітня. Російські воєнкори стверджували, що українські війська контратакували поблизу Багатиря та Одрадного.
- Без жодного просування сторін і на напрямку Великої Новосілки. 24 і 25 квітня російські війська наступали на північний захід від Великої Новосілки в районі Веселого, Вільного Поля та Привільного, а також на захід від села. Російський воєнкор заявив, що українські сили контратакували біля Вільного Поля.
- Нещодавно українські війська просунулися на захід Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показують, що українські сили досягли успіху на південно-східній околиці Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова).
- 25 квітня ворожі війська здійснили обмежені наземні удари на Херсонському напрямку. За словами російського воєнкора, російські та українські сили брали участь у зустрічних боях біля Антонівського автомобільного мосту.