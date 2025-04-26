Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Огляд фронту від ISW за 26 квітня

Геолокаційні кадри за 24 квітня показують, що на Курському напрямку росіяни просунулися на північ від села Горналь (на південний захід від Суджі). Додаткові відео з геолокацією, опубліковані 25 квітня, показують, що росіяни досягли північно-східної околиці Олешні під час механізованого штурму.

росіяни просунулися на північ від села Горналь (на південний захід від Суджі). Додаткові відео з геолокацією, опубліковані 25 квітня, показують, що росіяни досягли північно-східної околиці Олешні під час механізованого штурму. 25 квітня на північному заході Бєлгородської області , а саме поблизу Поповки та Демидівки, тривали бої. Підтверджених змін лінії фронту немає.

, а саме поблизу Поповки та Демидівки, тривали бої. Підтверджених змін лінії фронту немає. Російська армія продовжила наступ у Сумській області . Геолокаційні кадри показують, що 25 квітня ворогу вдалося просунутися вздовж вулиці Праці у південній частині села Журавка.

. Геолокаційні кадри показують, що 25 квітня ворогу вдалося просунутися вздовж вулиці Праці у південній частині села Журавка. На Харківському напрямку ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні дії 25 квітня.

ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні дії 25 квітня. Російські війська продовжували наступ на напрямку Борової, але не просунулися. Жодного успіху росіяни не мали на Лиманському, Торецькому та Сіверському напрямках, а також біля Часового Яру.