Что происходит на фронте по состоянию на 26 апреля по данным ISW / Коллаж 24 Канала

Российские войска продолжают давить в Донецкой области, а также продвигаются в Курской и Сумской областях. В то же время Силам обороны удалось занять новые позиции возле Малой Токмачки.