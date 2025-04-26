Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Обзор фронта от ISW за 26 апреля
- Геолокационные кадры за 24 апреля показывают, что на Курском направлении россияне продвинулись на север от села Горналь (к юго-западу от Суджи). Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма.
- 25 апреля на северо-западе Белгородской области, а именно вблизи Поповки и Демидовки, продолжались бои. Подтвержденных изменений линии фронта нет.
- Российская армия продолжила наступление в Сумской области. Геолокационные кадры показывают, что 25 апреля врагу удалось продвинуться вдоль улицы Труда в южной части села Журавка.
- На Харьковском направлении ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях 25 апреля.
- Российские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Никакого успеха россияне не имели на Лиманском, Торецком и Северском направлениях, а также возле Часового Яра.
- Враг продолжал наступление на Покровском направлении, и, в конце концов, имел продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне продвинулись к южной части Лисовки (к юго-востоку от Покровска).
- 25 апреля российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали.
- На Кураховском направлении все попытки наступления оккупантов были тщетными. Враг атаковал к западу от Курахово возле Константинополя, Алексеевки и Андреевки; и на юго-запад от Курахово возле Багатира, Разлива и Отрадного 24 и 25 апреля. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Богатыря и Отрадного.
- Без всякого продвижения сторон и на направлении Большой Новоселки. 24 и 25 апреля российские войска наступали на северо-запад от Великой Новоселки в районе Веселого, Свободного Поля и Привольного, а также к западу от села. Российский военкор заявил, что украинские силы контратаковали у Свободного Поля.
- Недавно украинские войска продвинулись на запад Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают, что украинские силы достигли успеха на юго-восточной окраине Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова).
- 25 апреля вражеские войска осуществили ограниченные наземные удары на Херсонском направлении. По словам российского военкора, российские и украинские силы участвовали во встречных боях возле Антоновского автомобильного моста.