Соединенные Штаты имеют значительный рычаг влияния на Россию – вторичные санкции. Если президент США Дональд Трамп введет санкции против стран, которые покупают российскую нефть, это создаст серьезную проблему для режима Владимира Путина. Ведь Кремлю нечем будет платить оккупантам.

Ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан МакБет в интервью 24 Каналу рассказал, какой проблемой это может обернуться для путинского режима. Больше об этом, зачем врагу было "пасхальное перемирие" и один из худших сценариев для России на переговорах – читайте далее в материале.

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"Пасхальное перемирие" Путина не сработало так, как он хотел

Владимир Путин не продлил так называемое пасхальное перемирие, которое Россия нарушила более 3 тысяч раз. Оно длилось всего 30 часов. В чем вы видите основные причины и цели такого решения со стороны Кремля?

Я считаю, что это было политическое решение, направленное на то, чтобы выслужиться перед пророссийскими людьми в Соединенных Штатах. Это был политически скоординированный шаг, чтобы создать впечатление его открытости к миру.

Военный аналитик Sky News Шон Белл считает, что Россия использовала это время для передислокации 50 тысяч российских военнослужащих из Курской области на Донбасс. Что вы думаете по этому поводу?

Это довольно хороший вопрос. Имею в виду, что очень трудно перевести такое количество людей. Кроме того, вы должны доставить транспортные средства и так далее. Думаю, это было бы очень сложно сделать. Так что, опять же, это одна из тех вещей, которые звучат как хорошая идея в газете, но на самом деле их гораздо сложнее реализовать.

Многие аналитики считают, что Путин опасается возможности того, что Дональд Трамп может отказаться от переговоров о прекращении огня. Именно поэтому он якобы ввел однодневное "перемирие". Вы верите, что российский диктатор не хотел бы закончить войну? Он не может ее закончить даже после прекращения огня?

Нет, он не может закончить войну. Кажется, мы почти подошли к той точке, когда Соединенные Штаты просто выйдут из переговоров и скажут: "Знаете, это больше не наша проблема. Теперь мы пойдем разбираться с Китаем". Возможно, это не лучшая стратегия, но это точно стратегия. В таком случае это означает, что Европу бросают на произвол судьбы.

Думаю, Россия не хочет прекращения огня. Она хочет такого хаоса, который может дать поиск прекращения огня, потому что это может принести некоторые тактические преимущества на поле боя или, возможно, некоторые политические победы, когда люди будут говорить, мол, Россия хочет прекратить огонь, а Украина якобы продолжает воевать.

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Однако одна из проблем заключается в том, что сейчас во внутренней политике внутри США очень много историй о том, как людей депортировали. Истории о том, что министр обороны использует технологии ненадлежащим образом. Истории о ссоре между президентом и Джеромом Пауэллом, который является председателем Федерального резервного банка, и не хочет снижать процентные ставки, что хочет сделать президент.

Поэтому все эти бытовые истории будто вытягивают воздух из комнаты. В новостной ленте или в новостном шоу не так много места, чтобы показать истории мира. Поэтому я думаю, что Россия может бояться здесь. Они будто потеряли свою возможность, свое "окно", потому что внутри США происходит так много всего, что никто не обращает внимание на войну в Украине. В Соединенных Штатах сейчас с этим плохо.

России нужно, чтобы кто-то обратил на нее внимание, чтобы ее пропаганда работала. Поэтому в таком случае как этот, это может быть на самом деле плохой новостью для России, ведь если вас никто не слушает, в чем смысл пропаганды?

Верите ли вы, что это был пропагандистский провал Путина, о чем вы только что упомянули? Никто даже не заметил этого "великого события", так называемого великого поступка.

Я не думаю, что это провал. Однако это определенно не то, что они (россияне – 24 Канал) могли предвидеть. То есть то, что внешние обстоятельства изменят ситуацию так, что люди перестанут обращать на это внимание.

Это чуть не произошло после 7 октября в Израиле, когда Израиль захватил все внимание, потому что так много людей говорили о нем. Однако если вас не слушают, какой смысл распространять пропаганду? Трудно добиваться пропагандистских побед, если все новости это то, что сказал президент. Не думаю, что это было в расчетах России.

Однако не кажется ли вам, что Путину действительно очень нужно это прекращение огня только для того, чтобы перегруппировать свои войска и немного отдохнуть перед очередным нападением на Украину?

На самом деле я не думаю, что дать им день отдыха может быть тактическим соображением. Вы можете отвести войска с линии, дать им месяц отдыха и подготовки. Однако я не верю, что у России действительно есть войска, чтобы реально дать людям ротацию. Если бы у них были эти войска, они, вероятно, делали бы это правильно. Поскольку войск нет, люди присоединяются к подразделениям по одному или двое, заменяя погибших.

Поэтому было бы прекрасно, если бы они могли проводить ротации людей, но это означало бы, что России нужна армия, которая сейчас вдвое больше количества солдат, которые сейчас находятся в Украине. А для России это просто невыполнимо, по крайней мере сейчас. Поэтому я не вижу, чтобы Россия использовала режим прекращения огня для перевооружения и перегруппировки. Я не вижу в этом особой пользы. Я действительно не верю, что у них есть войска, чтобы начать какую-либо ротацию.

Самая большая проблема России сейчас

Так что даже если будет, например, большое 30-дневное прекращение огня, Россия не сможет проводить ротацию войск и боеприпасов, а также оружия из России в Украину и наоборот?

Да, я думаю, что это было бы очень сложно. Обеим сторонам будет очень трудно провести любое переоснащение. В Украине есть войска, есть мотивированные люди. Нельзя вечно использовать один и тот же ресурс. А ресурсов становится все меньше, добровольцев становится меньше.

Тогда как в России проблема заключается в том, что набор добровольцев вроде бы сохраняется, но теперь приходится конкурировать с гражданским сектором. Есть люди, которые производят вооружение, работают на заводах, и России приходится конкурировать с производителями за рабочую силу, теми, кто делает оружие.

Например, если рабочему на заводе по производству оружия платят 50 рублей в час, то солдату нужно платить не менее 50 рублей в час. Даже больше, поскольку быть солдатом опаснее. Поэтому люди идут в армию, потому что там есть деньги. Тогда гражданский сектор повышает оплату труда за работу в них. Затем армия должна повышать зарплату.

Это самая большая проблема России – безудержная инфляция, при которой слишком мало людей гонятся за высокими зарплатами. А в Украине такой проблемы нет.

То есть вы не верите, что России сейчас действительно нужно прекращение огня?

Нет, я имею в виду, что не мешало бы прекратить огонь и дать людям отдохнуть. Однако я не верю, что им это нужно для того, чтобы оставаться успешными, или для того, чтобы продолжать давление на Украину.

Что Кремль хочет получить от переговоров

Чего Путин пытается добиться на переговорах прямо сейчас? Его люди принимают в них участие, встречаются с американцами. Какова цель Кремля?

Я считаю, что их цель на переговорах заключается в том, чтобы переговоры продолжались как можно дольше. Потому что пока продолжаются переговоры, вы можете распространять пропаганду и говорить, мол, они за переговоры, а другая сторона не хочет с ними взаимодействовать.

Цель переговоров заключается в том, чтобы создать возможность для создания пропаганды. И, в конце концов, вы знаете, что как только происходит прекращение огня, то на самом деле больше нет места для переговоров об этом. Это проблема. Хотя может показаться нелогичным, что вы не хотите прекращения огня, даже если это было бы полезным. Россия всегда кажется немного нелогичной по сравнению с тем, что вы ожидаете.

Кто представляет реальную угрозу режиму Путина

По вашему мнению, прекращение огня может приблизить или отдалить крах России? Как это может повлиять на способность России существовать как государство?

Россия, безусловно, может упасть. Это возможно. Не думаю, что прекращение огня приведет к коллапсу. Однако я, конечно, думаю, что есть определенные обстоятельства. Например, одна из вещей, о которых говорил президент Трамп, – вторичные санкции, которые Соединенные Штаты вводят против стран, покупающих российскую нефть.

Если доходит до того, что никто не хочет покупать российскую нефть, платить солдатам становится очень и очень сложно. Как только это произойдет, солдаты будут верны до определенного момента. Они будут лояльны, пока им не перестанут платить. Тогда это станет проблемой. Если выясняется, что им перестают платить, следующее, что происходит, – они начинают искать способы заработать деньги, и именно так солдаты становятся толпой.

Что хорошо в Украине, так это то, что она может получить некоторое финансирование из Европы, чтобы выплатить зарплату своим солдатам. Поэтому на самом деле это не является проблемой. Однако как только вы начинаете видеть солдат, которым не платят, они превращаются в наемников. И как только они превращаются в наемников, выходит толпа. И это нехорошо.



Оккупанты будут верны Путину, пока им платят / Getty Images

Такое было уже один раз – история с Евгением Пригожиным, который возглавил российских наемников и шел на Москву. Вероятно, его убил Путин, но они пытались захватить Москву, чтобы "обезглавить" режим российского диктатора. Именно поэтому в Кремле реально боятся наемников.

Да. Любому солдату достаточно несколько раз остаться без еды, и он уже готов стать наемником. Им не хватит 2 – 3 зарплат и они уже готовы пойти в наемники. Так что есть над чем подумать. Если у России закончатся деньги на финансирование войны, это не обернется для нее хорошо.

Может ли внутри России и в окружении Путина возникнуть хаос из-за непонимания, что делать с войной и зарплатами для военных?

Да, это, безусловно, может стать проблемой. Солдаты ожидают получать зарплату и определенные льготы. Если этого не будет – появятся люди с хорошей физической подготовкой и обученные обращаться с оружием. Конечно, российские законы об огнестрельном оружии не такие либеральные, как законы США, но это никогда не мешало людям с идеей получать оружие.

Россия провела очередной штурм на Юге Украины, однако безрезультатно. Украинская армия отбила эту атаку, и Россия снова столкнулась с серьезными потерями. Не кажется ли вам, что враг пытается достичь чего-то совершенно недостижимого? Они же действительно не могут сейчас захватить еще больше территорий по ту сторону Днепра, которые Путин считает "российскими".

Я убежден, что они этого и добиваются, это и есть конечная цель. Они бы хотели занять эту землю. Вопрос в том, возможно ли это вообще? Война – это сложно, десантные высадки и переправы через реки – это также очень сложно.

Вы можете тренироваться для чего-то столько, сколько хотите. Но знаете закон Мерфи? Все, что может пойти не так, – пойдет не так. Этот закон всегда дает о себе знать, когда говорится о какой-то военной операции. Одна из проблем России в том, что у них просто нет офицеров или сержантов, которые могли бы принимать решения на местах и оперативно реагировать на ситуацию.

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При каком условии союзники смогут провести миротворческую миссию в Украине

Что касается других военных операций, то Великобритания, Франция и другие европейские союзники готовят большой план по развертыванию войск в Украине после остановки огня в рамках "Коалиции желающих". Как вы оцениваете эту идею с военной точки зрения? Могут ли это осуществить европейские союзники без американской поддержки?

Да, Франция и Великобритания – две страны, которые действительно могли бы предоставить миротворцев. В основном потому, что у них есть материально техническая база для их поддержки. Но я не знаю, насколько долго они могли бы это делать финансово. Также вопрос, как будет выглядеть ротация их военных.

Думаю, Франция может выставить три дивизии, а Великобритания – две, если активизируют свои резервы. То есть войск физически может не хватить. Они могли бы прислать только одну или две бригады от каждой страны.

Сейчас мы говорим, возможно, о 12 тысячах военнослужащих. Это не так уж и много для того, чтобы охватить всю границу, особенно учитывая то, что Украина имеет одну бригаду, думаю, на каждые 20 миль (32,1 километра – 24 Канал). Поэтому идея развертывания трех бригад по всему украинскому фронту... Он просто огромный. Очень сложно сделать подобное без надлежащего количества войск.

Справка. На сегодня активная линия фронта составляет более 1000 километров, а вся сухопутная граница с Россией – почти 2000 километров.

Я действительно не знаю, как Великобритания и Франция могли бы выровнять это количество без использования войск третьих стран. Возможно, Бразилии, Индонезии или Саудовской Аравии.

Другой важной идеей является усиление зоны воздушного патрулирования над Украиной, чтобы закрыть небо после прекращения огня хотя бы над западной или центральной частью Украины. Могут ли Великобритания и Франция сделать это без американских военно-воздушных сил?

И да, и нет. У Соединенных Штатов есть много самолетов воздушного предупреждения. Также существуют совместные самолеты НАТО E3 Sentry. Кажется, у Британии и Франции есть собственные самолеты-радары, которые нужны для того, чтобы обеспечить бесполетную зону.

Впрочем, я не знаю, принадлежит ли программное обеспечение американцам. Здесь могут возникнуть проблемы, если США скажут, что не хотят этого, а они (Франция и Великобритания – 24 Канал) все равно будут использовать американское программное обеспечение.

Поэтому я считаю, что у них есть физические возможности для этого, но все, что выходит за пределы физической возможности перемещать войска, – под вопросом. Им придется подписывать новые соглашения, чтобы осуществить нечто подобное.

Итак, если США дадут "зеленый свет" на проведение такой миссии, европейские союзники смогут это сделать?

Да, бесспорно. У них есть нужное оборудование, просто я не уверен, есть ли у некоторых из них американские "корни". Потому что в таком случае, США могут сказать, что европейцы не имеют права использовать те или иные средства, ведь там есть их технологии. Жаль, что у меня нет хороших новостей для вас, но ситуация очень запутанная. Я не знаю, какую позицию занимает наш президент.

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает предоставление Украине крылатых ракет Taurus. Каково ваше мнение об этом оружии и как оно могло бы повлиять на ситуацию на местах, если его получит Украина?

Это просто инструмент. Самым большим прорывом является то, что Германия передаст наступательное оружие. В этом и заключается суть, что Берлин объявит, что собирается предоставить Украине наступательное оружие, а уж какой его тип – не слишком важно.

Худший сценарий для Путина на переговорах

Есть интересное предположение, что в случае, если Дональд Трамп покинет Украину, это станет плохой новостью для Владимира Путина. Мол, если США откажутся от поддержки, Европа возьмет эту инициативу на себя. Что вы думаете по этому поводу?

Еще несколько недель назад я не очень в это верил, но сейчас я начинаю приходить к выводу, что отказ США от Украины, вероятно, может стать худшим из возможных вариантов для России.

В самом деле?

Да, просто сейчас мы размахиваем оружием перед Украиной, говоря: "Делайте, что мы вам говорим, иначе вы не получите оружие и спутниковые фото". Но проблема в том, что если Украина не попадет на этот крючок и не ответит на угрозы США, тогда эти угрозы становятся бесполезными.

Если США пытаются сдерживать Россию, финансируя Украину или останавливая финансирование, то они в определенном смысле пытаются контролировать передвижение России с помощью того, что происходит в Украине. Поэтому в случае, когда США просто уйдут со сцены, России, возможно, придется договариваться с Украиной или Европой напрямую. А у Европы совсем другой взгляд на Путина.

Знаете, я был в Европе. Люди там напуганы. Когда просто у ваших границ есть что-то такое, как армия Путина, вы будете гораздо жестче, чем страна, которая отделена двумя океанами. Поэтому действительно, если США уйдут и оставят Европу заботиться обо всем, это может стать худшим из всех вариантов для России и лучшим для Украины.

Думаю, лучше всего объяснить это так: Соединенные Штаты – это как парень, который постоянно говорит тебе, что ты ничего не стоишь и без него ты будешь никем, а ты веришь и не можешь покинуть его. Видимо, Украине стоит разойтись с ним и начать разговаривать с тем милым парнем из Европейского Союза, который дает оружие.

Собственно, некоторые аналитики считают, что именно по этой причине Путин объявил об однодневном прекращении огня, чтобы остаться в игре и доказать Трампу, что он якобы тоже хочет мира. Согласны ли вы с этим?

Безусловно, это возможно. Путин "конкурирует" с другими скандалами, которые происходят внутри США. Сейчас уже нет столько возможностей, столько пространства, поэтому да, это может быть правдой.