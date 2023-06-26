У своїх перших публічних коментарях після заколоту вагнерівців Байден також сказав, що доручив команді національної безпеки:
- уважно стежити за розвитком подій в Росії та доповідати йому "щогодини",
- підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.
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Байден вперше публічно прокоментував бунт Пригожина
Байден повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб "переконатися, що усі перебувають на одній сторінці".
"Надзвичайно важливо, щоб наша відповідь була скоординованою та узгодженою в тому, що ми маємо передбачити", – зауважив президент США.
За його словами, усі сторони погодилися з тим, що "слід переконатися, що Путін не матиме жодного приводу звинуватити в цьому Захід або НАТО".
Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого відношення. Це була частина боротьби всередині російської системи,
– заявив Байден.
Він додав, що мав тривалу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і домовився залишатися з ним на зв'язку.
"Я сказав, що незалежно від того, що сталося в Росії – дозвольте мені сказати це ще раз – незалежно від того, що сталося в Росії, ми, Сполучені Штати, продовжуватимемо підтримувати оборону України та її суверенітет і територіальну цілісність", – підсумував Байден.
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Заколот Пригожина не вдався: коротко
- Через обстріл російською армією вагнерівців ввечері 23 червня Пригожин оголосив про громадянську війну. Та ракетна атака нібито призвела до численних жертв.
- За майже добу вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем та кількома дорогами, що ведуть до Москви. Загальна площа територій, яку вони контролювали, була понад 5 тисяч квадратних кілометрів.
- Після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком, які буцімто тривали цілий день, Пригожин заявив, що зупиняє свій бунт, щоб "не проливалася російська кров".
- З ватажка вагнерівців обіцяли зняти всі обвинувачення, водночас змусивши його відправитися до Білорусі. Там у Пригожина має бути якась "робота", але жодних деталей про це не надали.