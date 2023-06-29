Используя обычные дипломатические каналы, представители администрации сообщили своим коллегам в правительстве Владимира Путина, что Белый дом рассматривает мятеж, возглавляемый Евгением Пригожиным, как внутреннее российское дело. Они не будут вносить никаких изменений в позиции войск США или НАТО.

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США заключается в защите Украины

Американская сторона четко дала понять, что нет нужды в прямых переговорах между Байденом и Путиным или другими чиновниками.

Все было сделано для того, чтобы Россия не увидела во всем этом американскую руку. С точки зрения США это было очень полезно, поскольку мы смогли донести до Москвы, что политика Америки состоит в том, чтобы защитить Украину и помочь ей вернуть свою землю, а не в том, чтобы изменить режим или уничтожить Россию.

– заметил президент Eurasia Group Ян Бреммер.

Представитель администрации подтвердил наличие обратной связи с Москвой, подчеркнув, что такие открытые каналы регулярно используются, когда официальные лица с обеих сторон хотят передать важные сообщения.

Пока войска Пригожина маршировали через Ростов в направлении Москвы, Государственный департамент призвал весь дипломатический персонал не покидать свои дипломатические комплексы. Этот шаг, по словам американского чиновника, был сугубо предупредительным, а не реакцией на какую-либо конкретную угрозу.

В свою очередь, Байден в своих разговорах с другими лидерами НАТО в эти выходные пытался прийти к согласию, что Западу лучше всего было бы хранить молчание. Однако сейчас, когда Россия явно нестабильна, украинское контрнаступление пытается закрепиться, а до ежегодной встречи лидеров НАТО остались считанные недели, высокопоставленные американские чиновники до сих пор пытаются выяснить, что произошло в выходные, в дополнение к сбору подсказок по реакции Путина.

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Мятеж обнаружил трещины в военной иерархии

В США хотят установить, почему Путин заключил соглашение с Пригожиным, что является редкостью для российского диктатора. Прекращение мятежа обнаружило трещины в кремлевской и военной иерархии. Соединенные Штаты ждут, решит ли российский диктатор, за неимением лучшего срока, устранить эти проблемы.

Некоторые аналитики предполагают, что относительная сдержанность Путина может быть признаком более глубокой рациональности, в то время как другие опасаются, что ослабленный президент России может стать более отчаянным и безрассудным.

Во вторник Байден заявил, что "трудно сказать", был ли Путин резко ослаблен этим сговором, выразив в целом осторожное мнение своей команды национальной безопасности. Однако американские чиновники подозревают, что одним из мотивов для диктатора заключить соглашение было избежать широкомасштабного насилия на русской земле.

"Это заставило некоторых задуматься над тем, могут ли они пойти дальше и предоставить Украине более смертоносное оружие с большей дальностью действия, в том числе и F-16. Их мнения: Красная линия Путина может быть мягче, чем предполагалось, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта, считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они предупредили, что ни одно решение еще не принято", – добавили в Politico.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о том, может ли хаос в российской армии стимулировать контрнаступление Украины, отметил, что есть определенная возможность. В то же время он добавил, что американские чиновники до сих пор ждут, чтобы увидеть, как будут развиваться события.

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В США задумались о постпутинской России

Аналитики считают, что расходы для русского народа тоже возрастут. Если ЧВК "Вагнера" отстранят, Путин потеряет группу наемников, на которую он мог бы опереться. Тогда кремлевскому диктатору, возможно, придется прибегнуть к большему количеству мобилизованных гражданских, рискуя вызвать недовольство на родине.

Хрупкость путинского режима также заставляет некоторых американских чиновников более серьезно рассматривать возможность постпутинской России и ядерного запаса, контролируемого лидером, который может стать еще более дестабилизирующим фактором для мирового порядка.

– отметили в Politico

В краткосрочной перспективе очевидно, что саммит НАТО, который состоится через 2 недели в Литве, приобретет новую актуальность. Блинкен намекнул на "мощный пакет помощи Украине", который представят лидеры НАТО в Вильнюсе. Однако также возможно, что расчеты внутри Альянса по возможному вступлению Украины могут измениться, учитывая военную слабость России и вполне реальную перспективу гражданской войны на ее границах.

"Это все еще высокая планка (для потенциального членства Украины в НАТО – 24 Канал), потому что 31 страна НАТО должна сказать "да". Но это поможет", – заявил Бреммер.

Он подытожил, что у Запада теперь есть меньше причин беспокоиться о: