Підірвавши Каховську ГЕС, Росія скоїла один з наймасштабніших терактів за останні десятиліття. Тим часом в ООН того дня святкували "день російської мови" та не зробили нічого, аби хоч якось допомогти людям на територіях, які йшли під воду. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що в ООН "набрали в рот води".
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Згодом в ООН засумнівалися, що підрив Каховської ГЕС – воєнний злочин. На лівому березі Херсонської області – справжня катастрофа. Окупанти не дозволяють людям з українськими паспортами евакуюватися. Тим часом в ООН досі чекають гарантій від Росії.
Грета Тунберг розсміялася після запитання про ООН
Коли Грету Тунберг запитали, як вона оцінює роботу ООН на території Херсонської області, екоактивістка розсміялася й додала: "не дуже високо". Також Тунберг звернулася до українців.
Усе, що я можу сказати: ми підтримуємо вас, мир поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь,
– наголосила Тунберг.
Тунберг розсміялася після запитання про ООН: дивіться відео DW
Як відреагували в Офісі Президента
Андрій Єрмак подякував Греті Тунберг за позицію. Він наголосив, що Росія має відповісти за геноцид та екоцид.
"Грета Тунберг взяла участь в акції перед будівлею ООН у німецькому Бонні, метою якої є загострення уваги до російських злочинів та екоциду в Україні. Вдячний за позицію. Держава-терорист має відповісти за геноцид та екоцид", – наголосив Єрмак.