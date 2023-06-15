Підірвавши Каховську ГЕС, Росія скоїла один з наймасштабніших терактів за останні десятиліття. Тим часом в ООН того дня святкували "день російської мови" та не зробили нічого, аби хоч якось допомогти людям на територіях, які йшли під воду. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що в ООН "набрали в рот води".

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Згодом в ООН засумнівалися, що підрив Каховської ГЕС – воєнний злочин. На лівому березі Херсонської області – справжня катастрофа. Окупанти не дозволяють людям з українськими паспортами евакуюватися. Тим часом в ООН досі чекають гарантій від Росії.

Грета Тунберг розсміялася після запитання про ООН

Коли Грету Тунберг запитали, як вона оцінює роботу ООН на території Херсонської області, екоактивістка розсміялася й додала: "не дуже високо". Також Тунберг звернулася до українців.

Усе, що я можу сказати: ми підтримуємо вас, мир поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь,

– наголосила Тунберг.

Тунберг розсміялася після запитання про ООН: дивіться відео DW

Як відреагували в Офісі Президента

Андрій Єрмак подякував Греті Тунберг за позицію. Він наголосив, що Росія має відповісти за геноцид та екоцид.

"Грета Тунберг взяла участь в акції перед будівлею ООН у німецькому Бонні, метою якої є загострення уваги до російських злочинів та екоциду в Україні. Вдячний за позицію. Держава-терорист має відповісти за геноцид та екоцид", – наголосив Єрмак.

Зауважте! Раніше після розмови з Володимиром Зеленським Тунберг вийшла з плакатом Russia Is A Terrorist State. Екоактивістка наголосила, що "Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та злочини".