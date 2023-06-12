Наразі ООН очікує гарантії безпеки від Росії, щоб допомогти населенню після підриву Каховської дамби. Про це в ефірі національного марафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Очільник українського МЗС наголосив, що Організація Об'єднаних Націй вже сформувала свою місію та готова вирушити на лівий берег Дніпра, аби допомогти цивільним подолати наслідки підтоплення. Організація також звернулася за гарантіями безпеки як до України, так і до Росії.

"Вони (Представники ООН – 24 Канал) надіслали запит на отримання гарантій безпеки Україні й Росії. Україна такі гарантії миттєво надала", – наголосив Кулеба.

Попри це, він наголосив, що ООН очікує на подібне повідомленні й від країни-агресорки. Жодної відповіді з боку Москви – поки що немає.

Росія наразі відповідь не надала (щодо гарантій безпеки для місії ООН – 24 Канал),

– зазначив міністр.

Кулеба також розповів, що зараз ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста почали постачати гуманітарну допомогу постраждалому населенню правобережної частини Херсонської області.

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