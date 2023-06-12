Теперь ООН ожидает гарантии безопасности от России, чтобы помочь населению после подрыва Каховской дамбы. Об этом в эфире национального марафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Кулеба рассказал о готовности ООН поехать на левобережье Херсонской области
Глава украинского МИД подчеркнул, что Организация Объединенных Наций уже сформировала свою миссию и готова отправиться на левый берег Днепра, чтобы помочь гражданским преодолеть последствия подтопления. Организация также обратилась за гарантиями безопасности как в Украину, так и в Россию.
"Они (Представители ООН – 24 Канал) направили запрос на получение гарантий безопасности Украины и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила", – подчеркнул Кулеба.
Несмотря на это, он подчеркнул, что ООН ожидает подобного сообщения и от страны-агрессорки. Никакого ответа со стороны Москвы пока нет.
Россия пока ответа не предоставила (о гарантиях безопасности для миссии ООН – 24 Канал),
– отметил министр.
Кулеба также рассказал, что сейчас ООН и Международный комитет Красного Креста начали оказывать гуманитарную помощь пострадавшему населению правобережной части Херсонской области.
Кулеба рассказал, сколько стран помогли Украине преодолеть последствия подрыва дамбы.
- Глава МИД подчеркнул, что 19 стран уже выделили гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий взрыва Россией Каховской ГЭС. Кроме этого, к помощи присоединились и разные международные организации и фонды.
- От этих стран наше государство получило более 100 надувных лодок, а также около 400 помп и насосов. Кроме того, мир помогает жителям подтопленных регионов питьевой водой.
- Кулеба также заявил, что партнеры Украины все еще выстраивают консенсус среди стран мира в том, что именно Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. По его словам, наши союзники не сомневаются, что подрыв Каховской ГЭС совершила Россия.