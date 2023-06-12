Глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что 19 стран уже выделили Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий подрыва Россией Каховской ГЭС, пишет 24 Канал.

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Украина получила более 100 лодок

Министр иностранных дел сообщил, что Украина получила:

более 100 надувных лодок,

около 400 помп и насосов,

полмиллиона таблеток для очистки воды,

горючее, питьевая вода, пакеты, сухпайки и прочая помощь.

Россия не гарантировала безопасность ООН для эвакуации людей на левобережье

Кулеба также отметил, что помощь оказывают и международные организации, такие как ООН и Красный Крест.

"В соответствии с нашей договоренностью, которой мы достигли с ООН в прошлый четверг, Координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала удвоить усилия по оказанию помощи и действительно мы видим, что они сделали это", – сказал он.

Министр добавил, что в ООН подготовили миссии, готовые отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы. По словам Кулебы, эти миссии уже сформированы.

Украина уже предоставила гарантии безопасности ООН, что не сделала Россия, которая и взорвала Каховскую ГЭС.

"ООН направила запрос на гарантии безопасности Украины и России как оккупанту. Украина мгновенно предоставила такие гарантии. Мы сделали все, чтобы помощь могла добраться на левый берег и помочь людям. Россия по состоянию на данный момент такого ответа не предоставила", – резюмировал он.

Партнеры выстраивают консенсус, что Россия взорвала Каховскую ГЭС

Кулеба заявил, что партнеры Украины все еще выстраивают консенсус о том, что именно Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС.

По его словам, западные партнеры не сомневаются в том, что подрыв Каховской ГЭС совершила не Украина. В то же время, Россия виновата в любом случае, ведь теракт является результатом агрессии против Украины.

Планировался ли подрыв именно такого масштаба или они хотели что-то меньше сделать, но что-то пошло не по плану – это все еще не установлено. Здесь сохраняются разные мнения. Но то, что это дело рук России, здесь выстраивается консенсус,

– сказал Кулеба.

Глава МИД также заявил, что западные СМИ ошиблись, когда начали "распределять ответственность" за подрыв Каховской ГЭС между Украиной и Россией. По его словам, это нанесло большой вред правде об этом теракте.

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