Ірина Верещук – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – в ефірі телемарафону розповіла, що врятувати вдалося вже 135 людей. Наразі вони перебувають у Херсоні, де отримують усю необхідну допомогу, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Треба готуватись до спалаху інфекційних хвороб, – депутат Херсонської облради

Так, такі спроби (порятунку людей з лівого берега Херсонщини – 24 Канал) були. І вже 135 громадян сьогодні у Херсоні отримують усю необхідну допомогу. На лівому березі – катастрофа. Ворог залишив людей наодинці,

– заявила Верещук.

Вона додала, що людям, у яких є українські паспорти, забороняють евакуюватися. Такі дії окупантів Верещук назвала інструментом геноциду проти цивільного населення.

Що Верещук радить жителям тимчасово окупованої території

Верещук просить жителів тимчасово окупованої території Херсонської області знайти можливість та евакуюватися. Наразі тривають наступальні дії. Українці отримують певну інформацію. Водночас їм варто убезпечити себе.

Зокрема, Верещук радить виїжджати через український Крим. Щоб дати про себе знати Україні, людям достатньо зателефонувати на гарячу лінію.

Важливо! На правому березі Херсонської області до правоохоронців із заявами про підтоплені оселі звернулися вже 3 тисячі людей. Такі дані станом на 14 червня озвучили у МВС України.