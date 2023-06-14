Ирина Верещук – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – в эфире телемарафона рассказала, что спасти удалось уже 135 человек. В настоящее время они находятся в Херсоне, где получают всю необходимую помощ, сообщает 24 Канал.

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Да, такие попытки (спасения людей с левого берега Херсонщины – 24 Канал) были. И уже 135 граждан сегодня в Херсоне получают необходимую помощь. На левом берегу – катастрофа,

– заявила Верещук.

Она добавила, что людям, у которых есть украинские паспорта, запрещают эвакуироваться. Такие действия окупантов Верещук назвала инструментом геноцида против гражданского населения.

Что Верещук советует жителям временно оккупированной территории

Верещук просит жителей временно оккупированной территории Херсонской области найти возможность эвакуироваться. В настоящее время продолжаются наступательные действия. Украинцы получают определенную информацию. В то же время им следует обезопасить себя.

В частности, Верещук советует уезжать через украинский Крым. Чтобы дать о себе знать Украине, людям достаточно позвонить по телефону на горячую линию.

Важно! На правом берегу Херсонской области к правоохранителям с заявлениями о подтопленном доме обратилось уже 3 тысячи человек. Такие данные по состоянию на 14 июня озвучили в МВД Украины.