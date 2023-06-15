Взорвав Каховскую ГЭС, Россия совершила один из самых масштабных терактов за последние десятилетия. Тем временем в ООН в тот день праздновали "день русского языка" и не сделали ничего, чтобы хоть как-то помочь людям территориях, которые шли под воду. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в ООН "набрали в рот воды".

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Впоследствии в ООН усомнились, что подрыв Каховской ГЭС – военное преступление. На левом берегу Херсонской области – настоящая катастрофа. Оккупанты не позволяют людям с украинскими паспортами эвакуироваться. Тем временем в ООН до сих пор ждут гарантий от России.

Грета Тунберг рассмеялась после вопроса об ООН

Когда Грету Тунберг спросили, как она оценивает работу ООН на территории Херсонской области, экоактивистка рассмеялась и добавила: "не очень высоко". Также Тунберг обратилась к украинцам.

Все, что я могу сказать: мы поддерживаем вас, мир рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас приковано к Украине и России. Мы не будем молча стоять в стороне,

– подчеркнула Тунберг.

Тунберг рассмеялась после вопроса об ООН: смотрите видео DW

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Андрей Ермак поблагодарил Грету Тунберг за позицию. Он подчеркнул, что Россия должна ответить за геноцид и экоцид.

"Грета Тунберг приняла участие в акции перед зданием ООН в немецком Бонне, целью которой является обострение внимания к российским преступлениям и экоциду в Украине. Благодарен за позицию. Государство-террорист должно ответить за геноцид и экоцид", – подчеркнул Ермак.

Заметьте! Ранее после разговора с Владимиром Зеленским Тунберг вышла с плакатом Russia Is A Terrorist State. Экоактивистка подчеркнула, что "Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и преступления".