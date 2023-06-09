Грета Тунберг поддержала Украину и публично осудила агрессию России. В своих соцсетях девушка отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты.

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Экоактивистка признала Россию государством-террористом

Девушка вышла с плакатом, созданным Андреем Ермоленко. Украинский художник написал на нем Russia Is A Terrorist State. Фотографию с Гретой, которая держит проукраинский постер, обнародовала советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака Дарья Заривная.



Грета с проукраинским плакатом / Фото Дарьи Заривной

Сама Грета создала пост в сети, где раскритиковала Россию. Она публично осудила террористическую атаку российских захватчиков в Херсонской области.

Россия обязана быть привлечена к ответственности за свои деяния и преступления. Сейчас к ней прикованы взгляды всего мира,

– написала она.



Пост Греты с осуждением России / Скриншот из соцсетей

Грета назвала уничтожение россиянами дамбы у Новой Каховки совершенно ужасающим и страшным экоцидом. Она также сделала репост сообщения официального аккаунта Украины в твиттере, где объясняется, что именно российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. После этого Владимир Зеленский поблагодарил ее.

Спасибо за вашу позицию и за то, что вы говорите правду. Россия должна ответить за все зло против людей, жизни и природы!

– написал президент Украины.



Реакция Зеленского на пост Тунберг / Скриншот из соцсетей

Последний протест Греты Тунберг

Экоактивистка написала в соцсетях, что 9 июня она провела свою последнюю школьную забастовку.

Сегодня я заканчиваю школу, из-за чего больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка,

– заявила она.

Однако Грета не бросает активизм. 20-летняя девушка будет бастовать каждую пятницу и дальше, о чем она также написала. Но это уже технически не будут школьные забастовки.



Девушка на последнем школьном протесте / Фото из соцсетей Греты Тунберг



Активисты на последней школьной забастовке девушки / Фото из соцсетей Греты Тунберг

К слову, Грета должна была закончить школу в 2022 году и в 19-летнем возрасте. Однако в 2019 году девушка приостановила обучение ради борьбы за защиту климата. В августе 2022 года экоактивистка вернулась в школу.

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