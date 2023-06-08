Тунберг выразила соболезнования украинцам. Она заявила, что не хватает слов, чтобы описать происходящее.

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Я хочу выразить свое соболезнование всем украинцам. Не хватает слов по поводу того, что происходит в Украине,

– заявила Тунберг.

Кроме того, экоактивист поинтересовался, что можно сделать, чтобы помочь Украине и усилить давление на соответствующие организации.

Позже Тунберг написала в твиттере, что экоцид, который совершила Россия, является зверством. Страна-террористка должна ответить за все свои преступления.

Что сказал Зеленский

Украинский лидер призвал распространять правду об экоциде. Кроме того, украинский лидер обратился к лидерам, странам и международным организациям с просьбой начать действовать. Необходимо сделать все, чтобы этот экоцид стал последним.

"Загрязнение и яд из зоны затопления быстро попадает в подземные воды, отравляет реки, а оттуда попадает в бассейн Черного моря. То есть не бывает разрушения природы где-то там – все в мире очень взаимосвязано", - подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, президент заявил, что в настоящее время внимания международных организаций к затопленной оккупированной территории фактически нет. Зеленский попросил давить на них, чтобы спасти людей.