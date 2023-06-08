Тунберг висловила співчуття українцям. Вона заявила, що бракує слів, аби описати те, що відбувається.

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Я хочу висловити своє співчуття усім українцям. Бракує слів з приводу того, що діється в Україні,

– заявила Тунберг.

Окрім того, екоактивіста поцікавилася, що можна зробити, аби допомогти Україні та посилити тиск на відповідні організації.

Згодом Тунберг написала у твітері, що екоцид, який скоїла Росія, є звірством. Країна-терористка має відповісти за всі свої злочини.

Що сказав Зеленський

Український лідер закликав поширювати правду про екоцид. Окрім того, український лідер звернувся до лідерів, країн та міжнародні організації з проханням почати діяти. Необхідно зробити все, аби цей екоцид став останнім.