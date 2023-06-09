Эксперты прогнозируют, что подрыв дамбы приведет к серьезным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. Затопление территорий повлечет за собой экологический кризис, загрязнение водных ресурсов и негативное влияние на природные экосистемы. Какие последствия эта катастрофа будет иметь для состояния Черного моря, его биоразнообразия и островов в устье Днепра – рассказывает 24 Канал.

К теме Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС

Около 3 утра 6 июня войска России взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, которая на тот момент была под их контролем. Первые сообщения о теракте появились только через 3 часа – и то от украинской стороны. К местным обратился глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и призвал людей эвакуироваться, поскольку через 5 часов вода в Днепре должна была подняться до критического уровня.

Все утро 6 июня оккупанты отрицали факт катастрофы. Даже записывали обращения на фоне затопленных домов со словами, что "все под контролем". Однако впоследствии признали, что ГЭС – взорвана. Но традиционно обвинили в этом Украину.

Поэтому пока российские приспешники пытались скрыть факт катастрофы и искали "виновных", украинские спасатели, полицейские, военные, волонтеры и другие неравнодушные уже четвертые сутки эвакуируют людей из десятков сел области и самого Херсона.

Эвакуация на Херсонщине / Фото Libkos

Как заявили в Укргидроэнерго, ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. По состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. В настоящее время несколько дней уровень затопления будет стабилизироваться.

Сколько городов и сел затопило

Около 80 населенных пунктов попали в зону подтопления, подавляющее большинство из них расположено на левом берегу Херсона, поскольку этот район географически ниже. На правом берегу подтоплены 20 городов и сел. Также подтоплены населенные пункты Николаевской области.

Всего лишь через 3 – 4 часа после подрыва ГЭС украинское партизанское движение "Атеш" успел идентифицировать причастных к преступлению. По их словам, это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края.

9 июня СБУ обнародовала доказательства того, что именно россияне стоят за подрывом дамбы. Об этом свидетельствуют их рассказы и признание друг другу в телефонном разговоре, который и перехватила наша служба.

Там не они (украинская сторона – 24 Канал) долбанули. Там наша диверсионная группа,
– рассказывал оккупант.

Однако как бы российская пропаганда ни пыталась обвинить Украину в подрыве, их вина и выгода от затопления очевидны. Таким образом противник пытается остановить то самое контрнаступление ВСУ. Ведь через затопленные дороги, мосты и грунт не сможет пройти тяжелая техника и пехота.

По факту подрыва Каховской ГЭС украинские правоохранители приступили к расследованию по статье об экоциде. Кроме того, украинская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН и обратилась в Международный уголовный суд, поскольку уничтожение дамбы россиянами нарушает Женевскую конвенцию.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что последствиями подрыва Каховской ГЭС может стать частичное затопление Кинбурнской косы и временное ее превращение из "полуострова в остров".

Эта песчаная коса, расположенная в Николаевской области, является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Она имеет статус первого в Украине регионального ландшафтного парка.

Затопление других островов означает гибель видов дикой природы: как растительных, так и животных. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил Виктор Коморин – директор Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря".

В частности, под угрозой уничтожения находятся 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов местообитаний.

Одной из первых об угрозе Черному морю от подрыва Каховской ГЭС написала советница по коммуникациям рРуководителя ОП Дария Заривна. Речь шла о риске опреснения моря.

Впрочем, Виктор Коморин отметил, что опреснение – это не самая большая угроза.

Наибольшей проблемой, на наш взгляд, является все же количество загрязняющих веществ, которое может попасть в Черное море. Это и смазка, попавшая при разрушении Каховской ГЭС, и другие источники загрязнения, возникшие в результате проплыва реки,
– отмечает Коморин.

Химикаты из затопленных фабрик, возбудители инфекционных болезней из затопленных кладбищ и мусорных свалок вытекают в реку. Впоследствии они попадут в Днепро-Бугский лиман, а дальше – в Черное море. Эти загрязняющие вещества могут оказать серьезное влияние на биологическое разнообразие последнего.

Поначалу это исказит жизнь лимана. Наиболее уязвимым в этом регионе является Нижнеднепровский национальный природный парк. Он имеет уникальный природный ландшафт, включая краснокнижные виды растений и животных. Все это, по сути, теперь находится под угрозой уничтожения,
– говорит ученый.

Как отмечал глава Минсреды Руслан Стрелец, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в Нацпарке "Нижнеднепровский" уровень воды у островов поднялся на 3 метра на площади более 77 тысяч гектаров.


На побережье Черного моря в Одесской области выбросило холодильник с Херсонщины / Скриншот

Виталий Коморин сейчас видит только один возможный способ, связанный с очисткой воды от нефтепродуктов. Напомним, в Днепр попало не менее 150 тонн смазки.

Масло легче воды, оно распространяется по поверхности. Можно поставить боновые заграждения, которые не позволят смазке пойти дальше Днепро-Бугского лимана настолько, насколько это возможно с учетом войны,
– отметил ученый.

Впрочем, как это реализовать на практике пока неизвестно. Поскольку правый берег Херсона находится под контролем украинских военных, а вот левый – до сих пор временно контролируют россияне.

Автор: Полина Кулиш