Експерти прогнозують, що підрив дамби призведе до серйозних екологічних, економічних та техногенних наслідків. Затоплення територій спричинить екологічну кризу, забруднення водних ресурсів та матиме негативний вплив на природні екосистеми. Які наслідки ця катастрофа матиме на стан Чорного моря, його біорізноманіття та островів у гирлі Дніпра – розповідає 24 Канал.

До теми Затоплені 600 квадратних кілометрів, загроза для ЗАЕС існує: головне про підрив Каховської ГЕС

Які наслідки підриву дамби для Півдня України

Близько 3 ранку 6 червня війська Росії підірвали Каховську гідроелектростанцію, яка на той момент вона була під їх контролем. Перші повідомлення про теракт з'явилися лише через 3 години – і то від української сторони. До місцевих звернувся очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і закликав людей евакуюватися, оскільки за 5 годин вода в Дніпрі мала піднятися до критичного рівня.

Весь ранок 6 червня окупанти заперечували факт катастрофи. Навіть записували звернення на фоні затоплених будинків зі словами, що "все під контролем". Однак згодом визнали, що ГЕС – підірвана. Але традиційно звинуватили у цьому Україну.

Тож поки російські поплічники намагалися приховати факт катастрофи і шукали "винних", українські рятувальники, поліцейські, військові, волонтери й інші небайдужі вже четверту добу евакуюють людей з десятків сіл області та самого Херсона.

Евакуація на Херсонщині / Фото Libkos

Як заявили в Укргідроенерго, ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Наразі кілька днів рівень затоплення стабілізуватиметься.

Скільки міст та сіл затопило Близько 80 населених пунктів потрапили в зону підтоплення, переважна більшість з них розташована на лівому березі Херсонщини, оскільки цей район географічно нижчий. На правому березі наразі підтоплено 20 міст та сіл. Також підтоплені населені пункти у Миколаївській області.

Довідка. Загалом з Херсонщини евакуювали понад 2,5 тисячі людей, серед них – 140 дітей.

Хто з росіян причетний до підриву ГЕС

Лише за 3 – 4 години після підриву ГЕС український партизанський рух "Атеш" встиг ідентифікувати причетних до злочину. За їхніми словами, це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонновськ Ставропольського краю.

9 червня СБУ оприлюднила докази того, що саме росіяни стоять за підривом дамби. Про це свідчать їхні розповіді і зізнання одне одному в телефонній розмові, яку й перехопила наша служба.

Там не вони (українська сторона – 24 Канал) довбанули. Там наша диверсійна група,

– розповідав окупант.

Однак як би російська пропаганда не намагалася звинуватити Україну в підриві, їхня провина і вигода від затоплення очевидна. У такий спосіб противник намагається зупинити той самий контрнаступ ЗСУ. Адже через затоплені дороги, мости та ґрунт не зможе пройти важка техніка та піхота.

Зверніть увагу! Президент Зеленський раніше зазначав, що підрив дамби не вплине на спроможність України звільнити власні території. Втім, це й не допомагатиме контрнаступу.

За фактом підриву Каховської ГЕС українські правоохоронці розпочали розслідування за статтею про екоцид. Крім цього, українська сторона скликала засідання Ради Безпеки ООН та звернулася до Міжнародного кримінального суду, оскільки знищення дамби росіянами порушує Женевську конвенцію.

Чим загрожує витік води з Каховського водосховища островам на Дніпрі

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що наслідками підриву Каховської ГЕС може стати часткове затоплення Кінбурнської коси та тимчасового її перетворення з "півострова на острів".

Ця піщана коса, що розташована в Миколаївській області, є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Вона має статус першого в Україні регіонального ландшафтного парку.

Затоплення інших островів означатиме загибель видів дикої природи: як рослинних, так і тваринних. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив Віктор Коморін – директор Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря".

Зокрема, під загрозою знищення перебувають 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ.

Яку непоправну шкоду для Чорного моря несе підрив ГЕС

Однією з перших про загрозу Чорному морю від підриву Каховської ГЕС написала радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна. Йшлося про ризик опріснення моря.

Втім, Віктор Коморін зауважив, що опріснення – це не найбільша загроза.

Найбільшою проблемою, на наш погляд, є все ж таки кількість забруднювальних речовин, яка може потрапити до Чорного моря. Це і мастило, яке попало при руйнуванні Каховської ГЕС, й інші джерела забруднення, які виникли в результаті пропливу річки,

– зазначає Коморін.

Хімікати із затоплених фабрик, збудники інфекційних хвороб із затоплених кладовищ та сміттєзвалищ витікають у річку. Згодом вони потраплять у Дніпро-Бузький лиман, а далі – до Чорного моря. Ці забруднювальні речовини можуть мати серйозний вплив на біологічне різноманіття останнього.

Спочатку це спотворить життя лиману. Найбільш вразливим у цьому регіоні є Нижньодніпровський національний природний парк. Він має унікальний природний ландшафт, у тому числі червонокнижні види рослин та тварин. Все це, по суті, тепер перебуває під загрозою знищення,

– каже науковець.

Як зазначав глава Міндовкілля Руслан Стрілець, через підрив дамби Каховської ГЕС у Нацпарку "Нижньодніпровський" рівень води біля островів піднявся на 3 метри на площі понад 77 тисяч гектарів.

До слова. Через підрив Каховської ГЕС людей просять найближчими днями утриматися від купання у підтоплених берегових зонах та Чорному морі.



На узбережжя Чорного моря на Одещині викинуло холодильник з Херсонщини / Скриншот

Чи можна зменшити шкоду екосистемі Чорного моря

Віталій Коморін наразі бачить лише один можливий спосіб, який пов'язаний з очищенням води від нафтопродуктів. Нагадаємо, до Дніпра потрапило щонайменше 150 тонн мастила.

Масло легше за воду, воно розповсюджується по поверхні. Можна поставити загородні бони, які не дозволять мастилу піти далі за Дніпро-Бузький лиман настільки, наскільки це можливо з урахуванням війни,

– зазначив науковець.

Втім, як це реалізувати на практиці, поки невідомо. Оскільки правий берег Херсона перебуває під контролем українських військових, а от лівий – досі тимчасово контролюють росіяни.

Авторка: Поліна Куліш