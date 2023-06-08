Такі кроки й справді не сприяють швидкому контрнаступу ЗСУ. Про це в інтерв'ю німецькому виданню розповів український лідер Володимир Зеленський.
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Російська сторона розуміє, що програє у цій битві, і це лише питання часу. Тому на цьому шляху вони такими кроками уповільнюють процес нашої деокупації,
– прокоментував президент підрив росіянами Каховської дамби.
Він наголосив, що її руйнування "точно не допомагає наступу".
"Окрім того, що це людська та екологічна трагедії, це точно не допомагає наступу", – пояснив Зеленський.
Водночас розкривати деталі про конкретний вплив підриву Каховської ГЕС на контрнаступальні дії Києва він не став.
У будь-якому випадку: коли будуть результати контрнаступу, то усі побачать, що він іде, й усі побачать ці результати,
– запевнив глава держави.
До теми Якщо міжнародної організації немає в зоні катастрофи – її взагалі немає, – Зеленський
Підрив Каховської ГЕС: для чого це окупантам
- Російські військові в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, чим спричинили масштабні та руйнівні затоплення українських територій.
- Цікаво, що їм самим довелось втікати з "першої лінії оборони" на лівобережжі Херсонщини, оскільки підрив виявився сильнішим, аніж вони планували.
- Такі дії спричинені тим, що окупанти страшенно бояться українського контрнаступу. Відтак, не в силах обороняти загарбане, вони вирішили його потопити.
- Окрім того, дії ворога вплинули і на анексований Крим. Окупований з 2014 року півострів знову залишиться без води, проблема для нього – катастрофічна.