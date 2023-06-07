Подача води у Крим – це була одна з причин так званої "спеціальної військової операції". Мовляв, страшний київський режим не дає воду кримчанам, російськомовним громадянам, підемо туди й відкриємо цей канал. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Зараз щоб відступити вдаліше або на деякий час зупинити контрнаступ українських військ на одному з ділянок, вони створюють непоправну проблему. Те, що вони зробили, неможливо полагодити. Все, це безповоротний процес.

"Крим залишається без води на тривалий час. Розповіді про те, що там будуть бурити купу свердловин і забезпечувати – повна нісенітниця. Цієї води не вистачить навіть для питних потреб, я вже мовчу про технічні", – ствердив політтехнолог.

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Путін прийшов до влади на крові

Російський диктатор Владімір Путін показує: заради того, щоб не програти, трохи зберегти обличчя в короткостроковій перспективі, він готовий пожертвувати кримчанами і тими, кому він роздавав російські паспорти. Це ще раз дає зрозуміти, як Путін ставиться до людей – навіть тих, яких він на листочку записав як росіян.

А у них пам'ять то коротка. Путін прийшов до влади на крові. Загадаймо "рязанський цукор", коли в Росії підривали будинки, у яких загинули сотні людей,

– акцентував Борис Тизенгаузен.

Потім Чечню зрівняли із землею. Згодом ще величезна кількість жертв – вбивства, вбивства і вбивства.

"Для Путіна люди – це біосміття. Для нього важливо, хто він і як він зайде в історію", – констатував політтехнолог.

Кримчанам буде непросто

Вони вже чули від Мєдвєдєва "грошей немає, але ви тримайтеся". Тепер почують "води немає, але ви тримайтеся".

Це мені нагадує певні передконвульсійні спроби. Він намагається залякати. "Добре, мені не дістанеться, тоді тут усе буде заболочено, гнитиме, хвороби, нічого не ростиме". Максимально, перепрошую, ублюдська позиція, – наголосив політтехнолог.

Путін приймає рішення запустити сценарій техногенної катастрофи на тій території, з якою він вже попрощався. Найімовірніше, росіяни відповзатимуть у бік Криму, там будуть закріплятися.

"Знов-таки, Крим без мосту, Крим без води, але з серйозними проблемами… Чи готові вони будуть утримувати його таким?", – зазначає політтехнолог.

На півострові окупанти не затримаються

У Криму чимало наших громадян. Що ж до "панаєхавших", вони вже давно почали виїжджати. Бачимо, що там йдуть точкові удари безпілотників, ледь не щодня у Севастополі, над Джанкоєм, над аеродромами спрацьовує ППО.

Коли почнеться серйозна проблема – а це літо і спека – вони прискоряться. Ні про який курортний сезон йтися не може. Думаю, вони продовжать тікати, бо розуміють, що з мостом усе скоро буде не в порядку,

– запевнив Тизенгаузен.

Ті, у кого мізки ще працюють, розуміють, що росіяни затопили фортифікаційні споруди для оборони частини Херсонської області, що залишилася. Тепер їм треба встигнути втекти й вирити нові.

"Наші військові кажуть, що на цій ділянці контрнаступ буде уповільнений, але не надовго. Тікатимуть у Крим, а там вже все, війна, фактично, буде на перешийку", – підсумував Тизенгаузен.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: коротко