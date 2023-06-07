Контрнаступ здійснюється декількома фазами, однією із яких є прорив. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Чому прориви важливі

Роман Світан пояснив, що наступ складається із почергових задач: підготовки, виходу на рубежі, розгортання, підтягування резервів, формування поля бою, розвідування боєм, формування операцій за допомогою деяких підрозділів, залучення інженерних частин для проведення розмінування та частин для прориву.

Данілов каже про те, що коли будуть сформовані прориви, то ми однозначно їх почуємо, тому що рух українського війська буде на глибину до 15 – 30 кілометрів,

– наголосив він.

За його словами, прориви будуть помітними, наприклад, якщо ЗСУ здійснюватимуть вихід на Волноваху, Пологи, Токмак або з-під Сватового на Щастя.

"Це буде помітно одразу й зрозуміло", – переконаний він.

Тож українцям не слід хвилювати про те, що вони не знатимуть останніх новин про контрнаступ, втім не слід також плутати військову термінологію.

Коли чекати новин із фронту

Військовий експерт зауважив, що прорив – це не наступ, який, до речі, триває у нас вже близько місяця.

Наступ реально почався 6 – 7 травня, коли вже можна було розгортати і виводити частини на суху поверхню,

– розказав він.

Протягом останніх тижнів почалася гаряча фаза – розвідування боєм за допомогою розвідувальних рот. Наразі вже залучені бригади. Коли підуть корпуси, тобто декілька бригад на прорив, то буде здійснений вже вихід на простір. Відбудеться це вже упродовж тижня – двох.

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