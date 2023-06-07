Не вщухають розмови про контрнаступ нашої армії, який, очевидно, от-от уже має розпочатися. Це підтверджує той факт, що за останній час бойові дії стали більш інтенсивними.

Дивіться також Країна коричневих ліній: чому Росія не поверне контроль над власними кордонами

"Війна – це плата"

Як зазначив генерал Міллі, протистояння між українськими захисниками та російськими загарбниками може тривати ще довго, однак наші військові засвідчують готовність до операцій.

Подібно до битви за Нормандію, або будь-якого іншого великого бою, війна – це плата. Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тому це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу,

– сказав він.

Окрім того, Міллі констатував, що від початку повномасштабного вторгнення наші війська демонстрували високий рівень підготовки. І після того як західні партнери почали надавати Збройним Силам озброєння, рівень їхньої кваліфікації став ще кращим.

Зверніть увагу! Раніше керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США уже оцінював готовність нашої армії до контрнаступу. Тоді він сказав, що ЗСУ дуже добре озброєні та мотивовані.

Що відбувається на фронті