Водночас Міллі каже, що про результати говорити ще зарано. Очевидно він натякнув, що наступ наших воїнів ще не розпочався.

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Ця війна – загроза для усього світу

Вони (українці – 24 Канал) перебувають у війні, яка є загрозою для існування самої України та має більше значення для решти світу – для Європи, насправді для Сполучених Штатів, але також і для всього світу,

– сказав генерал.

Додамо, що радник президента США Джейк Салліван також позитивно оцінює шанси українських військових на проведення контрнаступу. Він переконаний, що повернення територій суттєво вплине на майбутні переговори з Росією.

Крім того, він заявив, що під час контрнаступу Києву вдасться повернути деякі стратегічно важливі території, але які саме – залежатиме від дій військових.

Важливо! Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ на деяких напрямках переходять до наступальних дій. Основні бої точаться навколо Бахмутського напрямку, де наші бійці успішно рухаються широким фронтом та займають панівні висоти.

Що відомо про очікуваний контрнаступ ЗСУ