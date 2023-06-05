Водночас Міллі каже, що про результати говорити ще зарано. Очевидно він натякнув, що наступ наших воїнів ще не розпочався.
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Ця війна – загроза для усього світу
Вони (українці – 24 Канал) перебувають у війні, яка є загрозою для існування самої України та має більше значення для решти світу – для Європи, насправді для Сполучених Штатів, але також і для всього світу,
– сказав генерал.
Додамо, що радник президента США Джейк Салліван також позитивно оцінює шанси українських військових на проведення контрнаступу. Він переконаний, що повернення територій суттєво вплине на майбутні переговори з Росією.
Крім того, він заявив, що під час контрнаступу Києву вдасться повернути деякі стратегічно важливі території, але які саме – залежатиме від дій військових.
Що відомо про очікуваний контрнаступ ЗСУ
- Нещодавно у Криму на телебаченні показали відео від українських захисників як ймовірне попередження про початок контрнаступу. На ньому військові натякають. що плани люблять тишу.
- Крім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський дав свою оцінку майбутнім операціям ЗСУ. За його словами, зовсім скоро настане час, коли українська сторона здійснить довгоочікуваний контрнаступ.
- А президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю запевнив, що наша держава вже готова розпочати контрнаступ. Президент наголосив, ми твердо віримо, що все вийде.