Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що під час контрнаступу Києву вдасться повернути деякі стратегічно важливі території. Але які саме – залежатиме від дій військових.

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Як радник Байдена оцінює шанси на успіх у контрнаступі ЗСУ

Джейк Салліван заявив, що успіх України на полі бою – це "не іспит", і США не оцінює армію України на основі того, скільки зброї було надано Заходом. Те ж, чого прагнуть Сполучені Штати – так це забезпечити Україні найкращу позицію для майбутнього повернення своїх територій.

Скільки саме (територій – 24 Канал) і в яких місцях – це буде залежати від розвитку подій на місці, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі,

– повідомив Салліван.

Радник президента США не впевнений, що дії українських військових призведуть до мирних переговорів між Україною та країною-агресоркою вже до кінця 2023 року. Втім, він зауважив, що успішний контрнаступ точно матиме "значний вплив" на імовірні перемовини.

"Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом", – підсумував він.

Нагадаємо, що нещодавно Олексій Данілов заявив, що усі двері для діалогу з Росією зачинені, і в РНБО прописано, що Україна сідати за стіл переговорів з Путіним не буде.

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