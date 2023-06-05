Наразі росіяни активно поширюють інформацію про те, що ЗСУ розпочали контрнаступ. Заступниця міністра оборони розповіла, що контрнаступ на деяких справді почався. Також вона пояснила, чому ворог активно поширює цю інформацію.

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Що зараз відбувається на фронті

Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують оборонну операцію. А оборонна операція містить й контрнаступальні дії.

Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій,

– сказала вона.

Маляр уточнила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Біля Бахмута Сили оборони рухаються широким фронтом й мають успіх, займаючи тактичні висоти.

Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції,

– повідомила Маляр.

Вона переконана, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ якраз через те, що їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Хвилинами пізніше Ганна Маляр опублікувала карту, на якій обведені кордони Бахмута. Загадково населений пункт додатково обведений червоним колом. Цей допис заступниця міністра ніяк не підписала.

Яка ситуація на Півдні

Заступниця міністра оборони сказала, що на Півдні тривають бої місцевого значення. Там російські війська також перебувають в обороні.