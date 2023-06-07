У традиційному ранковому зведенні Генштаб звернув увагу на те, що на Донбасі зафіксували понад 30 бойових зіткнень. Російські загарбники продовжують зосереджувати там свої основні зусилля у прагненні вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини.
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Яка ситуація на напрямках
- Лиманський. Упродовж минулої доби російські загарбники вели наступальні дії у районах Кремінної, Білогорівки на Луганщині та Берестового на Донеччині. Успіхів досягнути ворогові не вдалося.
- Бахмутський. Наступальні дії зафіксували у напрямку Кліщіївки, але і там без результатів.
- Авдіївський. За минулу добу там не фіксували наступальних дій з боку ворога.
- Мар'їнський. Там наші захисники відбили всі 13 атак у районі Мар'їнки.
- Запорізький і Херсонський. Окупанти продовжують вести там оборонні дії.
Власне, підрив Каховської ГЕС має дотичність до оборони з боку ворога. За даними Генштабу, росіяни підірвали її для того, щоб не допустити просування наших військових. На жаль, теракт став причиною того, що близько 80 населених пунктів – у зоні підтоплення.
Ворог не лише наступає на низці напрямків, а й продовжує зазнавати втрат. Про них у Генштабі також розповіли.
ЗСУ продовжують знищувати ворога
За минулу добу авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Також 4 удари були по зенітно-ракетних комплексах.
Крім того, впродовж 6 червня знищили російський штурмовик Су-25, а також 4 розвідувальні БпЛА.
Але це ще не все. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 9 пунктів управління;
- 4 райони скупчення живої сили, зброї та техніки;
- 3 склади боєприпасів;
- зенітно-ракетний комплекс;
- 14 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях;
- 18 інших важливих для росіян цілей.