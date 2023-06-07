Не утихают разговоры о контрнаступлении нашей армии, которое, очевидно, вот-вот уже должно начаться. Это подтверждает тот факт, что в последнее время боевые действия стали более интенсивными.

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"Война – это плата"

Как отметил генерал Милли, противостояние между украинскими защитниками и российскими захватчиками может продолжаться еще долго, однако наши военные демонстрируют готовность к операциям.

Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому бою, война – это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные и защитные действия. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени,

– сказал он.

Кроме того, Милли констатировал, что с самого начала полномасштабного вторжения наши войска демонстрировали высокий уровень подготовки. И после того как западные партнеры начали предоставлять Вооруженным Силам вооружение, уровень их квалификации стал еще лучше.

Обратите внимание! Ранее руководитель Объединенного комитета начальников штабов США уже оценивал готовность нашей армии к контрнаступлению. Тогда он сказал, что ВСУ очень хорошо вооружены и мотивированы.

Что происходит на фронте