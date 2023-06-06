Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація на окремих ділянках фронту на Луганщині залишається важкою.
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Наступ ЗСУ неминучий
Гайдай відзначив певні успіхи ЗСУ на Сватівсько-Куп'янському напрямку, де українські сили оборони не тільки відбивають постійні атаки, але й мають успіх та просування вперед.
Водночас на Кремінському та Білогорівському напрямках ситуація достатньо складна через те, що окупанти продовжують знищувати ці території артилерією.
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео
"Розуміючи, що наступ українських сил оборони неминучий, окупанти зараз активно займаються будуванням ще нових оборонних споруд і дистанційно мінують територію. Хоча напрямок Кремінна – Лиман – це, напевно, найбільш замінована територія у світі", – наголосив Сергій Гайдай.
Що відбувається на Східному напрямку
- Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що поблизу Білогорівки в Луганській області спостерігається "різношерстне формування" ворога. За його словами, воно складається з усіх збройних військ, які окупанти змогли назбирати. Через це їм вдається іноді на цій ділянці фронту проводити наступальні дії.
- Також загострюється ситуація на Сватівському напрямку. Як повідомив командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, росіяни накопичили певні сили та засоби на цьому напрямку. Навіть підтягнули загони "Шторм Z".
- Проте командуванню 92 механізованої бригади заздалегідь дізналося про наміри ворога і він отримав гідну відсіч. Українські захисники знищили певну кількість особового складу та техніки росіян.
- Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування українських воїнів на Сході. Так, Оперативно стратегічне угруповання військ "Хортиця" здійснює наступальні дії на декількох напрямках та має просування: на Оріхово-Василівському, Парасковіївському – від 200 до 1600 метрів, а також на Іванівському та Кліщіївському – від 100 до 700 метрів.