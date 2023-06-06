Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація на окремих ділянках фронту на Луганщині залишається важкою.

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Наступ ЗСУ неминучий

Гайдай відзначив певні успіхи ЗСУ на Сватівсько-Куп'янському напрямку, де українські сили оборони не тільки відбивають постійні атаки, але й мають успіх та просування вперед.

Водночас на Кремінському та Білогорівському напрямках ситуація достатньо складна через те, що окупанти продовжують знищувати ці території артилерією.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео

"Розуміючи, що наступ українських сил оборони неминучий, окупанти зараз активно займаються будуванням ще нових оборонних споруд і дистанційно мінують територію. Хоча напрямок Кремінна – Лиман – це, напевно, найбільш замінована територія у світі", – наголосив Сергій Гайдай.

Що відбувається на Східному напрямку