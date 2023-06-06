Об этом 24 Каналу рассказал эксглава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация на отдельных участках фронта Луганской области остается тяжелой.

Читайте также Злые и вооруженные властью: в Луганской области дезертировали почти 40 российских экземпляров.

Наступление ВСУ неизбежно

Гайдай подчеркнул, что есть определенные успехи ВСУ на Сватовско-Купянском направлении, где украинские силы обороны не только отражают постоянные атаки, но и преуспевают и продвигаются вперед.

В то же время на Кременском и Белогоровском направлениях ситуация достаточно сложная из-за того, что оккупанты продолжают уничтожать єти территории артиллерией.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

"Понимая, что наступление украинских сил обороны неизбежно, оккупанты сейчас активно занимаются строительством еще новых оборонных сооружений и дистанционно минируют территорию. Хотя направление Кременная – Лиман – это, наверное, наиболее заминированная территория в мире", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Что происходит на Восточном направлении