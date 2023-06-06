Об этом 24 Каналу рассказал эксглава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация на отдельных участках фронта Луганской области остается тяжелой.
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Наступление ВСУ неизбежно
Гайдай подчеркнул, что есть определенные успехи ВСУ на Сватовско-Купянском направлении, где украинские силы обороны не только отражают постоянные атаки, но и преуспевают и продвигаются вперед.
В то же время на Кременском и Белогоровском направлениях ситуация достаточно сложная из-за того, что оккупанты продолжают уничтожать єти территории артиллерией.
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео
"Понимая, что наступление украинских сил обороны неизбежно, оккупанты сейчас активно занимаются строительством еще новых оборонных сооружений и дистанционно минируют территорию. Хотя направление Кременная – Лиман – это, наверное, наиболее заминированная территория в мире", – подчеркнул Сергей Гайдай.
Что происходит на Восточном направлении
- Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что поблизости Белогоровки в Луганской области наблюдается "разношерстное формирование" врага. По его словам, оно состоит из всех вооруженных войск, которые оккупанты смогли собрать. Поэтому им удается иногда на этом участке фронта проводить наступательные действия.
- Также обостряется ситуация на Сватовском направлении. Как сообщил командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, россияне накопили определенные силы и средства в этом направлении. Однако командованию 92 механизированной бригады заранее узнало о намерениях врага и он получил достойный отпор. Украинские защитники уничтожили личный состав и технику россиян.
- В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о продвижение украинских воинов на Востоке. Так, Оперативно стратегическая группировка войск "Хортица" осуществляет наступательные действия по нескольким направлениям и имеет продвижение: на Орехово-Василевском, Парасковьевском – от 200 до 1600 метров, а также на Ивановском и Клещеевском – от 100 до 700 метров.