Несмотря на это, ВСУ знает обо всех этих планах врага и пытается его предотвратить. Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал.
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Череватый прокомментировал ситуацию вблизи Северска и Белогоровки.
Спикер подчеркнул, что Силы обороны видят все действия и перемещения россиян, а также каждый раз поражают оккупантов огнем. Поэтому каких-либо наступлений и дальнейшей оккупации Северска по направлению Белогоровки пока не существует.
В принципе угрозы из Северска, которая могла бы привести к серьезным последствиям, таковой нет,
– отметил Череватый.
Что касается Белогоровки, то он подчеркнул, что на этом направлении у них наблюдают "разношерстное формирование", состоящее из всех вооруженных войск, которые россияне смогли собрать. Поэтому на этом направлении им все же иногда удается проводить наступательные действия.
"Они берут туда все: и казачьи формирования и кадыровцев и БАРС, так называемый боевой армейский резерв, и территориальные войска. И да, они на этом направлении время от времени активизируют свои действия", - подчеркнул спикер.
Он также рассказал, что за 30 мая на Лимано-Купянском направлении произошло 13 боевых соприкосновений, в том числе в районах Масютовки, Белогоровки и Стельмаховки. Кроме того, оккупанты там понесли потери: 25 стали "двухсотыми", а 63 - "трехсотыми". Силы обороны также уничтожили 2 боевых машины пехоты, 2 минометных комплекса, 1 БПЛА "Ланцет" и 3 автомобиля захватчиков.
Спикер высказался по поводу подразделения "Шторм Z"
Череватый заметил, что наемники из подразделения "Шторм Z", которое российское военное руководство сформировало в очень сжатые сроки, недавно дезертировали с линии фронта.
Более 50 солдат из "Шторм Z" убежали, и их вылавливали всеми возможными силами,
– рассказал Череватый.
По его словам, роты этого подразделения формируются из людей, имеющих проблемы с законом. К тому же, по его мнению, это "менее удачной репликой ПИК "Вагнера", и они не являют собой какую-либо мощную военную силу.
Напоследок он отметил, что украинские военные уже более месяца наблюдают за этим подразделением, а также делают все, чтобы они несли как можно большие потери и не могли представлять угрозы для ВСУ.
Недавно Череватый рассказал, может ли Купянск повторить судьбу Бахмута.
- Спикер отметил, что ситуация на Бахмутском и Купянском направлениях довольно разная. Поэтому переживать насчет повторной оккупации города россиянами – не стоит.
- Кроме того, он добавил, что в городе довольно хорошо выстроена оборона. Поэтому россияне не смогут со своими имеющимися средствами ее прорвать.
- Однако, по данным Харьковской ОВА, Купянское направление все же остается самым горячим. Олег Синегубов сообщил, что противник провел наступательные операции у Масютовки и Крахмального, но не имел успеха.