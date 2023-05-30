Во время первых столкновений с ВСУ на Бахмутском направлении новые роты "Шторм Z" начали понимать, в какой ад попали. Об этом во время стрима на своем YouTube-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Число дезертиров увеличивается

Олег Жданов объяснил, что новые бойцы значительно отличаются по уровню боевой подготовки от вагнеровцев. Вероятно, Минобороны России не может организовать деятельность роты так эффективно, как это делал глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Пригожин и сам бывший заключенный и прекрасно знает психологию заключенных", – подчеркнул он.

Вероятно, что шут Путина имел и свою систему мотивации. Об этом свидетельствуют жесткие наказания за непослушание и приказ идти в бой под угрозой заминированных отходов.

Уже второй случай, когда после первого боевого столкновения заключенные из рот "Шторм Z", которые должны выносить нас с позиций, дезертируют с оружием. При этом они захватывают транспорт и едут на нем,

– добавил военный эксперт.

Известно, что в Лисичанске уже зафиксировано 39 заключенных-дезертиров с оружием. Россия пока их ищет, впрочем, вряд ли сможет знать.

Олег Жданов рассказал, как на самом деле воюет рот "Шторм Z" в Бахмуте: смотрите видео

Как разворачиваются события в Бахмуте

Военный эксперт подчеркнул, что в Бахмуте за последние дни уменьшилось количество боевых столкновений.

Там проходят вылазки, очень активно работает наша артиллерия с возвышенностей. Как только замечается вражеская группа, сразу наносятся артиллерийские удары с корректировкой огня,

– объяснил он.

Украинские защитники продвигаются на южном фланге, поэтому совсем скоро Бахмут будет в полуокружении ВСУ.

"Убирая из Бахмута наиболее боеспособные части, они фактически помогают нам в выполнении наших планов по окружению Бахмута", – добавил Жданов.

По его мнению, вполне возможно, что в дальнейшем ВСУ будут прибегать к тактике перекрестного огня в городе.

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